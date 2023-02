Čajkovskij, Šostakovič e Rachmaninov C’è il maestro Donato Renzetti sul podio 

Sabato alle 19 (turno A) e domenica alle 17 (turno B) è in programma il quarto appuntamento della Stagione concertistica 2023 che prevede il ritorno sul podio di Donato Renzetti, apprezzata e ormai abituale presenza nelle stagioni cagliaritane, a cui spetta il compito di dirigere, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico, un concerto interamente dedicato alla letteratura musicale russa, con tre celeberrime pagine di altrettanto celebri compositori.

Il programma prevede infatti l’esecuzione di: Ouverture festiva op. 96 di Dmitrij Šostakovič; Romeo e Giulietta, ouverture-fantasia in si minore di Pëtr Il’ič Čajkovskij; Seconda Sinfonia in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 40 minuti circa, compreso l’intervallo. I posti in teatro sono identificati, come sempre, per ordine (platea, prima e seconda loggia) e per settore (giallo, rosso e blu). Ad ogni settore corrisponde un prezzo, secondo il diverso valore dei posti. Prezzi biglietti: platea 35 euro (settore giallo), 30 euro (settore rosso), 25 euro (settore blu); I loggia 30 euro (settore giallo), 25 euro (settore rosso), 20 euro (settore blu); II loggia 10 euro (settore unico). Sabato alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale.

