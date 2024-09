Caironi d’oro, l’Italia supera Tokyo 

Parigi. Le paralimpiadi di Parigi 2024 si chiudono oggi ma, comunque vada, per l’Italia sarà un successo. Ieri l’Italia ha conquistato la 70ª medaglia, superando il numero totale di quelle vinte a Tokyo 2020, che erano state 69. A conquistare la medaglia del sorpasso è stata Martina Caironi, che ha vinto l'oro nei 100 metri T63. La finale è stata segnata dalla caduta-choc delle altre due azzurre candidate alla vittoria: Ambra Sabatini è inciampata mentre era in testa e ha travolto Monica Contrafatto a pochi metri dal traguardo. La siciliana è finita per terra e ha tagliato il traguardo quarta. Poi, a tarda sera il fotofinish le ha assegnato il bronzo, come a Tokyo (allora dietro Sabatini e Caironi). La bergamasca era già stata argento nel lungo.

Un grande contributo è arrivato dal nuoto: ieri tre ori (Stefano Raimondi nei 200 misti SM10, Alberto Amodeo nei 100 farfalla S8 e la staffetta 4x100 mista stile libero con il record del mondo) e un bronzo (il terzo per Giulia Terzi, nei 50 farfalla S7) che collocano l’Italia al terzo posto del medagliere natatorio con 16 ori, 6 argenti e 15 bronzi (37 medaglie totali). Argenti ieri da equitazione (Sara Morganti) e ciclismo (staffetta mista).

Oggi, nella giornata di chiusura, prima della cerimonia, quattro equipaggi della paracanoa del dt cagliaritano Stefano Porcu, cercheranno gloria nelle finali. A livello numerico, l’Italia (ieri salutata a Parigi dalla premier Giorgia Meloni) è già oltre Tokyo con due medaglie in più (71 a 69) e il provvisorio quinto posto (in Giappone fu nona), ma soprattutto con dieci ori in più (24 a 14).

