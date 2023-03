Cairoli promuove Riola 

Per uno che di mondiali piloti in bacheca ne ha messi nove, alzare la coppa destinata al costruttore può essere stato come un ritorno alle vecchie e sane abitudini, ma la prima da team manager non si scorda mai, soprattutto se arriva in luogo del cuore come Riola, dove i tifosi gli hanno riservato la consueta calorosa accoglienza e hanno accolto con entusiasmo e gioia la sessione autografi del pluricampione. «In Sardegna, come in Sicilia, c’è un grosso seguito. Essendo isolano, per me è sempre un piacere tornare qui. Anche se ho appeso il casco al chiodo a livello professionistico, c’è grande passione per le moto e per me e sono felice di dedicare del tempo ai tifosi».

Riola Sardo. Dopo 179 podi iridati da pilota, di cui 94 sul gradino più alto, la leggenda del motocross, Tony Cairoli, ha festeggiato a Riola Sardo - grazie al successo dell’olandese Jeffrey Herlings nell’MxGp della Sardegna - il primo successo nella nuova veste di team manager della Ktm Redbull Factory Racing.

Un piacere

Tasso tecnico

Per la terza stagione consecutiva, il Motoclub Motorschool Riola ha organizzato egregiamente, col supporto della Regione Sardegna, una data del Campionato del Mondo di motocross e il bilancio - sportivo, organizzativo e di indotto - è positivo. Il circuito “Le Dune”, tappa fissa della preseason di tutte le case e i piloti del circuito, ha un peso specifico molto alto per il tasso tecnico che richiede ai concorrenti e l’essere stato il primo round europeo ha contribuito ad alimentare l’attesa e ad accendere i riflettori sull’evento.

Anche d’inverno

«Riola è una delle mie piste preferite, l’atmosfera è bella ed è una di quelle più difficili da vedere da fuori», prosegue il campione, nativo di Patti. «In alcune, che non sono le mie preferite, il nuovo ruolo si fa più volentieri, ma qui è più difficile. In inverno siamo stati qui per la preparazione e ho girato anche io, lavorando per il reparto ricerca e sviluppo della Ktm sono comunque in moto poiché miglioriamo nuovi modelli. Manca l’adrenalina della gara, è un lavoro diverso ma il team è molto strutturato e ho al mio fianco grandi professionisti che già sanno cosa fare».

L’eredità

Al Gp della Sardegna, a parte il successo di Bonacorsi nell’Europeo, si sono registrati il 9º posto di Forato in MxGp e il 6º di Adamo in Mx2. Il testimone di Cairoli attende di essere raccolto. “Speriamo bene, abbiamo sempre avuto degli ottimi piloti: Guadagnini è il più promettente nella MxGp, ci sono Forato, Adamo e anche qualche buon pilota nell’Europeo. I miei segreti? Non sono tanti,il trucco è lavorare duro ed essere costante». E chissà se Cairoli, amante anche dei rally, un giorno correrà in Sardegna anche su quattro ruote. «Uno dei miei obiettivi è partecipare a una tappa del mondiale Wrc, il Ris è un appuntamento importante e tra i più difficili e io faccio massimo 1-2 gare all’anno, quindi bisogna fare un po’ di pratica prima per pensare di fare un rally così».

