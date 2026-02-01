VaiOnline
Caino e Futta: stasera a Cagliari punk e hip hop  

Una domenica con l’underground sassarese nel cuore del capoluogo: questo pomeriggio l’Off di via Eleonora d'Arborea 3 si tinge di street punk e hip hop militante, con la trasferta dei turritani Caino e Futta. Le porte del locale di Cagliari apriranno alle 18, in una delle prime date musicali dalla riapertura di inizio gennaio.

Quello di Futta, alias Riccardo Anedda, è un nome noto e non soltanto nella scena rap di Sassari: attivo fin da ragazzino nei Raighinas, e poi nel collettivo sardo-corso Isulana Familia, pubblica nel 2013 l’esordio “Collane & Coltelli”. Da allora, il rapper ha negli anni costruito il proprio sound, in un boom-bap tra l'aggressivo e l'atmosferico e dai testi militanti, sia in sardo che in sassarese. Uno stile che nei successivi “Basgi da l’intorriu” (2021, con il beatmaker Isma Killah) e “Sassari Odia” (2023, prodotto da Butch44) raggiunge piena maturazione, arrivando oggi agli esperimenti del duo Maragana, con Angus Bit, e all'ultimissima uscita “Rap a mano armata”. Tutt’altro genere è quello a cui si richiamano i concittadini Caino, con sonorità intrise di punk di strada ma accomunati al rapper dalla veracità con cui raccontano il centro turritano, oltre che dall'approccio militante: tra chitarre distorte e ritmi frenetici, tema centrale resta l’antifascismo.

