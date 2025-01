Cagnolino ucciso con una fucilata 

Un gesto crudele e senza ragione, un crimine che ha colpito al cuore tante persone. È la fine ingiusta di Fufy, un cagnolino di razza simil jack russel, 11 anni, ritrovato morto in via sant’Esu alla periferia di Sestu, ucciso da un colpo di arma da fuoco.

La denuncia

Lo racconta il proprietario, Stefano Taris: «Era sparito da qualche giorno e avevo fatto un annuncio online; è un pezzo del mio cuore, ha paura dei botti, è abituato alle coccole e a dormire dentro. Sicuramente era uscito da un piccolo buco nella rete, e io l’ho cercato disperatamente per giorni». Un cane che era un membro della famiglia; «era con noi da tanto tempo, era stato il cane di mia madre che ora non c’è più. Gli volevo bene come un bambino». Non era feroce e nemmeno grande Fufy; sette chili di amore, scodinzolii e vivacità: «Forse è andato a trovare altri cani vicini, ma non si era allontanato tanto, di solito non lo faceva». Ma potrebbe anche essere scappato dal rumore dei botti in questi giorni.

La fucilata

La mattina del 2 la tragica scoperta. «L’ho trovato nella campagna poco distante da casa, probabilmente stava tornando. Gli hanno sparato in testa». La direzione del colpo non lascia quasi dubbi sulla volontà del gesto. «Questa non è zona di caccia», fa notare Taris, «al contrario ci sono molte case e via vai, chi ha sparato avrebbe potuto anche colpire una persona. Certo qui siamo vicino alla campagna, c’è gente che ha anche fucili, ma non voglio pensare che sia stato un mio vicino, spero davvero che non sia così». Ora Taris riflette su cosa fare: «Sto pensando a chi possa essere stato, e valutando di andare dai carabinieri. Sono sconvolto».

Lo sdegno

La vicenda è stata ripresa sui social network dopo che Taris ha pubblicato il post che dava la triste notizia: centinaia le reazioni e i commenti che contenevano rabbia e indignazione, non solo da Sestu ma da tutta la Sardegna. In tanti si erano attivati per cercare Fufy dopo la scomparsa, e dopo la notizia tantissimi hanno espresso a Stefano Taris la loro vicinanza. Una prova in più di quanto la maggior parte delle persone rispetta gli animali, e gesti simili appartengono solo a una minoranza priva di umanità. «Ringrazio tutti di cuore», conclude Taris che su Facebook ha scritto «ora vai a trovare la tua padrona, un bacio fin lassù».

