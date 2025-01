Cagnolino ritrovato senza vita, era intrappolato in una scatola 

L’avevano lasciato dentro una scatola, come roba usata che non serve più. Forse ancora vivo, tenuto ben sigillato in modo che non potesse fuggire e morisse poi soffocato.Non c’è stato nulla a fare per un cagnolino abbandonato nella salita di Pitz’e Serra davanti alla sbarra che conduce ai fortini del Simbirizzi.

Alcune persone che passavano di lì hanno notato la scatola e hanno chiamato gli agenti della Polizia locale che hanno poi fatto l’amara sorpresa.Gli stessi agenti hanno poi allertato gli operai della De Vizia che sono accorsi per rimuovere la carcassa. Nessuno può sapere se il cane sia stato messo dentro la scatola di cartone vivo o morto, ma c’è purtroppo la possibilità che fosse vivo e che sia morto perché non è riuscito ad aprire la trappola di cartone e a mettersi in salvo.

È l’ennesimo caso di maltrattamenti a danno degli animali negli ultime settimane. Qualche giorno fa un ragazzo era riuscito a recuperare una cagnetta che correva disperata tra via Italia e la 554. Il cane era stato poi portato dai volontari della Bau Club Onlus che avevano appurato, dalle ferite, che veniva tenuto con un fil di ferro legato nel muso per non abbaiare.

Una storia però a lieto fine a differenza del povero cane trovato a Pitz’e Serra: la cagnolina in men che non si dica ha trovato una famiglia, a Milano, che le darà affetto e le farà dimenticare questa brutta avventura. Prima ancora nella spiaggia di Margine Rosso era stato trovato un cane trascinato con un’auto.

