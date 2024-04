Cagnolino cade dai bastioni, recuperato dai vigili del fuoco 

Brutta avventura finita bene per un cane di piccola taglia caduto dai bastioni la notte di Pasqua, finito in una specie di corte interna dopo un volo di tre metri. Il piccolo stava correndo sul lungomare, senza guinzaglio, quando è precipitato in uno spazio di proprietà privata visibile solo affacciandosi dai bastioni Marco Polo. È successo intorno alle 22.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l’ausilio di una scala, sono riusciti a raggiungere l’animale in difficoltà e a restituirlo al suo proprietario.Un’operazione di salvataggio a cui hanno assistito tantissime persone, in apprensione per le sorti del cagnolino che sembra non aver subito alcun trauma.(c.fi.)

