Cagnolino bloccato su un tetto  soccorso dai vigili del fuoco 

Un intervento particolare quello di mercoledì notte per i vigili del fuoco di Tortolì, chiamati nel quartiere di Porto Frailis per soccorrere un cagnolino bloccato su un tetto. A lanciare l'allarme la proprietaria che da diverse ore non trovava più il suo adorato Billy.

Dopo averlo cercato in lungo e in largo, grazie a un post sui social diventato virale è arrivata la segnalazionedi una vicina. Billy si trovava sul tetto di una casa non lontana. I vigili del fuoco giunti in pochi minuti in via Sindaco Contu sono riusciti a salvare il cane. Non è stato facile avvicinarlo perché era terrorizzato, ma dopo circa mezz'ora, i vigili lo hanno recuperato riconsegnandolo alla padrona che ha ringraziato la squadra per averglielo riportato sano e salvo.