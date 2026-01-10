Cagnolini uccisi nel parco, gli animalisti si costituiranno parte civile 

Mentre l’inchiesta della Procura di Cagliari va avanti, continua a suscitare indignazione la scoperta, attraverso le video-trappole installate dal Corpo Forestale nel Parco di Molentargius, dell’uccisione di alcuni cagnolini impiccati e finiti a sassate.

«Siamo di fronte a un abisso di crudeltà che non può restare impunito – dichiara Roberto Brognano, responsabile dell’associazione LEAL Maltrattamento e Randagismo –. I fatti documentati a Molentargius mostrano una ferocia che va oltre ogni immaginazione e che rappresenta un pericolo per l’intera comunità, non solo per gli animali. LEAL ha già dato mandato al proprio ufficio legale per denunciare il responsabile individuato dalle autorità e confermiamo fin d’ora che ci costituiremo parte civile nel processo. Chiediamo alle istituzioni e alla società civile di fare fronte comune: è necessario alzare il livello di vigilanza e sanzionare con la massima severità questi atti di barbarie».

Dai filmati acquisiti, si vede un uomo che dopo aver impiccato un cucciolo lo finisce a sassate, riservando lo stesso trattamento a un altro cagnolino. Il presunto responsabili è stato già individuato dalla Forestale e presto sarà interrogato dal om Enrico Lussu che indaga per maltrattamenti di animali.

RIPRODUZIONE RISERVATA