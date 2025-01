Cagnetta salvata dai volontari: «Muso legato con il fil di ferro» 

Le avevano legato un fil di ferro nel muso, con ogni probabilità per non farla abbaiare. Quel cavo le ha creato una brutta infezione e solchi profondi ma alla fine, una cagnetta, di circa otto mesi è riuscita a fuggire dal suo aguzzino.

L’ha trovata mentre correva disperata tra via Italia e la statale 554, un ragazzo che è riuscito a prenderla e che ha poi chiesto aiuto alla Bau Club Onlus. La cagnolina si trova adesso al rifugio Tana di bau a Sa Serrixedda. L’hanno chiamata Lilli, i volontari, che subito l’hanno soccorsa e fatta visitare.

«Il cane ha segni evidenti di un laccio che le teneva chiuso il muso» racconta la responsabile della Bau Club Elena Pisu, «le escoriazioni non sono solo sul muso ma fanno tutto il giro e riteniamo che le tenessero chiuso il muso per non farla abbaiare». Lilli adesso è salva, «grazie a questo ragazzo che non ha esitato a correrle dietro e a prenderla prima che finisse sulla 554 e potesse essere investita. Adesso dovrà essere curata e ci vorrà un po’ di tempo prima che possa essere data in adozione anche se la sua storia ha già commosso tutti e stiamo già ricevendo tante richieste».

È l’ennesimo caso di maltrattamenti a danno degli animali, come spiega Pisu, «ne vediamo tante e quando credi di avere visto il peggio ecco che capitano queste cose. La maggior parte delle persone che maltrattano i cani sono uomini, spesso avanti con l’età, come dimostrano i recenti casi di sequestri portati avanti dall’Oipa. Le donne invece sono più accumulatrici seriali di animali».

