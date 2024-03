Cagliaritano ucciso per una rapina 

Aggredito dopo una breve discussione, colpito con un calcio e un pugno. E, una volta a terra, privo di sensi, rapinato di tutto, e lasciato morire in mezzo a una strada. Questa la tragica fine di Teodoro Ullasci, 51 anni macellaio, nato a Torino ma cresciuto a Cagliari dove ha vissuto per tanti anni per poi trasferirsi, nel 2018, in Abruzzo. Qui, in via Fortebraccio, nel centro storico dell’Aquila, venerdì notte è stato vittima di un’aggressione immortalata dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini hanno permesso alla Polizia di risolvere il giallo, fermando due giovani stranieri con l’accusa di omicidio. «Uno dei due», hanno spiegato il questore dell’Aquila, Enrico De Simone, e la dirigente della Squadra Mobile, Roberta Cicchetti, «ha afferrato anche una pietra. Non l’ha utilizzata, ma l’altro ha colpito l’uomo con un calcio e un pugno».

Sotto choc

E con Ullasci immobile a terra, i due aggressori si sono impossessati di quanto la vittima aveva nelle tasche, per poi allontanarsi. La loro fuga è durata una notte perché i poliziotti della Mobile dell’Aquila, in collaborazione con gli agenti delle volanti, dopo l’identificazione grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, li hanno rintracciati ieri mattina. Sono in stato di fermo accusati di omicidio e rapina. «La vittima si trovava qualche metro più avanti dei due. Non sappiamo se si conoscessero: stiamo svolgendo tutti gli accertamenti», ha aggiunto la dirigente della Mobile. «Poi c’è stata la feroce aggressione dopo una breve discussione. E senza alcun scrupolo, i due gli hanno portato via tutto quello che aveva nelle tasche».

Il dolore

La notizia dell’omicidio ha raggiunto Cagliari dove vivono i genitori di Teodoro Ullasci (il padre Fausto, originario di Siurgus Donigala paese a cui tutta la famiglia è molto legata, e la madre Ines). Il 51enne ha tre fratelli: Davide (comandante della Polizia Locale di Iglesias), Sandro e Massimo. Immediata la partenza per L’Aquila. Qui Ullasci si era trasferito per lavoro subito dopo la morte prematura dell’amata moglie Veronica. «Ora l’ha raggiunta e sono due angeli», scrivono i tanti amici sui social.

