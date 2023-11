Cagliaritani, una vita in divieto di sosta 

Rimandati, quanto meno a dicembre. La pagella degli automobilisti cagliaritani è - come da tradizione - fatta di numeri. Nel caso in questione rimandano alle oltre 31mila multe messe nero su bianco nel report di metà anno stilato dal Comando della municipale. Sotto lo sguardo vigile degli intransigenti agenti armati di fischietto e paletta c'è l'intero territorio comunale, dove si viaggia su una media di circa 5mila e duecento violazioni al mese; 173,4 al giorno. Cifre che raccontano vizi e negligenze della città al volante, spesso ben oltre i limiti di velocità consentiti e più spesso ancora in sosta non autorizzata. Ma c'è anche chi è stato beccato direttamente senza patente o con revisione scaduta.

Marciapiedi e ztl

Il record è indiscusso e testimoniato dai dati imprigionati in apposite celle Excel: la sosta irregolare è il peccato principale del cagliaritano al volante. Prassi che da sola copre oltre due terzi delle violazioni accertate nel primo semestre del 2023, che si chiude a quota 31mila 223: di queste 22mila e 503 riguardano l'auto lasciata dove non si dovrebbe. I casi sono molteplici e riportano ancora ai numeri delle sanzioni. Sono state 2mila 858 quelle dovute alla sosta in zona riservata ad altre categorie di veicoli, 668 per avere occupato gli stalli riservati al carico e scarico merci, quattordici in meno per aver parcheggiato nelle aree riservate ai disabili. Si sale a 2mila e 22 per l'invasione - senza titolo - delle zone residenti, mentre la violazione della Ztl compare in mille 322 verbali. Non mancano parcheggi improvvisati: su marciapiedi (1.676), sulle strisce pedonali (1.335), in area di intersezione (1.006), e nelle isole spartitraffico (1.091).

Patente e semaforo

Sosta a parte, di violazioni ce ne sono - purtroppo - anche tante altre. Tipo quelle per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso. “Distrazione” ripetuta per mille 428 volte: in pratica ogni mese 238 automobilisti a Cagliari violano il più elementare simbolo che impone - o dovrebbe - la fermata. Secondo gradino del podio spetta all'insana abitudine di superare i limiti di velocità, sul terzo troviamo 814 automobilisti colpevoli di circolazione con veicolo non revisionato.

Ma c'è chi è riuscito a fare persino peggio: è il caso dei 161 che hanno pensato di mettersi alla guida senza aver ancora preso la patente, o dei 22 che, pur avendola revocata, hanno continuato a guidare. Si aggiungono 410 sanzioni per mancata assicurazione e 265 per cinture di sicurezza non pervenute. Mentre, sorprendentemente, gli episodi legati all'utilizzo del cellulare sono poco meno di 500; 522 per la precisione. Ma in questo caso bastano poche ore trascorse a vagare per la città per rendersi conto che probabilmente esiste un sommerso enorme.

La pagella

«Nessuna bocciatura, almeno per ora la situazione non è certamente allarmante». In cattedra sale Gianbattista Marotto, che da fine giugno ha preso momentaneamente la guida della Municipale della città. «Sicuramente ci sono ampi margini di miglioramento, ma diciamo che in generale la situazione della viabilità di Cagliari non è più complessa delle altre città con caratteristiche simili. Anzi, paragonata ad altre realtà, forse va anche meglio», tiene a sottolineare.

«I dati del primo semestre mettono in evidenza che i controlli sul territorio ci sono, così come le sanzioni. Questo contrariamente a ciò che spesso si sente dire dai cittadini», aggiunge. «Gli stessi dati dimostrano che la violazione in assoluto più frequente riguarda la sosta irregolare. Fenomeno che interessa soprattutto le strade del centro, dove il carico veicolare di passaggio arriva anche a far superare del doppio quello locale, con le maggiori criticità ascrivibili alle fasce orarie 8-11 la mattina e il pomeriggio dalle 17 alle 18».

