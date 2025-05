Cagliaritani sempre più indebitati 

I più indebitati sono i dipendenti pubblici e, in generale, i fortunati del “posto fisso”, che possono contare su maggiori garanzie economiche. Ma il “virus” contagia anche coloro che hanno entrate saltuarie, grazie a un maggiore successo di accesso a forme di credito. Tradizionalmente accedono a prestiti per un'auto, un frigo, ristrutturazioni, bollette di luce e gas, cure sanitarie, ma anche imprevisti della vita. Ultimamente, però, sempre più spesso, grazie a società ormai note come Klarna, Affirm o Scalapay comprano subito, perdendo il conto delle spese, e con la formula magica del “compri ora, paghi dopo” (a rate e senza interessi) fanno acquisti che spesso non potrebbero permettersi, fino ad accumulare debiti. Sono tantissimi (anche) i cagliaritani finiti nel girone degli indebitati, ma quantificarli è impossibile. Sono cittadini che si ritrovano con troppe rate da pagare e non riescono a onorare gli impegni presi. «Attualmente gli accessi al nostro servizio sono circa un centinaio», con un indebitamento che varia da 50 a 300mila euro, «ma è davvero difficile “contarli” perché alcuni tornano dopo diverso tempo quando ricevono nuove ingiunzioni», spiega Giacomo Carta, presidente di Acli Cagliari che con lo Sportello Riparto dà assistenza ai cagliaritani con problemi di indebitamento. L’altro centro di riferimento è lo Sportello antiusura della Caritas.

Identikit

Nella frenesia dei tempi moderni nessuno più si domanda o si rende conto di quanti prestiti, piccoli o grandi, si stiano accumulando. Anche il telefonino si compra a rate, cedendo all'offerta della compagnia telefonica. E così la vita dei cagliaritani sta diventando sempre più una vita a rate, una vita in prestito. Ci sono famiglie che hanno impegnato più di quello avrebbero potuto. «Non è certo una novità, ma ormai anche le cure sanitarie si cominciano a pagare a rate», spiega ancora Carta. Testimonianza della crisi. Poi c’è il fenomeno incontrollato delle spese che molti non potrebbero permettersi. È il rischio che il sistema del compro ora, pago dopo: «le persone arrivano a sopravvalutare la propria capacità di ripagare», spiega ancora Carta. Non solo: anche il fatto di risultare insolvente su una piattaforma non impedisce di usarne un’altra, innescando un circolo vizioso. Non bastasse, anche «carte di credito e finanziarie “facili” complicano molto la situazione, soprattutto perché spesso i finanziamenti vengono erogati senza un confronto dei dati con altre finanziarie in modo da avere chiara la situazione debitoria del soggetto», spiega ancora il presidente Acli.valore moderato, come smartphone o televisori, vengono finanziate senza eccessivo controllo, con la conseguenza che le rate si accumulano», aggiunge.

Il futuro

Il risultato è che le prime cose che non vengono pagate sono spesso Abbanoa, il condominio, le tasse e le sanzioni accessorie. Tutti questi nuovi sistemi di pagamento, che invogliano all’acquisto, «fanno ritenere, erroneamente, di avere più soldi a disposizione. Non è così, naturalmente. Ecco perché la prima cosa da fare è un lavoro sull’educazione finanziaria nelle famiglie», spiega ancora Carta. «Un lavoro che può iniziare dalla scuola, dove è più facile “raggiungere” i ragazzi, ora anche noi come associazione stiamo valutando di organizzare degli incontri formativi e divulgativi, creando un percorso che possa fornire gli strumenti per evitare che le persone non finiscano con problemi di sovraindebitamento».

