Cagliari, Winks ha acceso il nuovo motore 

Bizzarro davvero, il destino. Al limite del chirurgico. Mentre Gaetano, all’esordio in campionato con la maglia dell’Atalanta nel match col Sassuolo, ruba palla e di prima lancia a rete Raspadori, lui fa altrettanto con Romano, contro il Parma, con la complicità di Adopo in questo caso. Semplicemente e decisamente Harry Winks, l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Il regista inglese che ha spazzato via sul nascere il fantasma del fantasista napoletano ceduto alla Dea tra i rimpianti dopo la sua metamorfosi e ha ridato così da subito un equilibrio al Cagliari, sia in fase difensiva sia nell’impostazione della manovra.

Nel cuore del campo

Straordinario l’impatto, prima sulla squadra, ora sulla stagione. Già nel corso della preprazione aveva dimostrato di avere i tempi e le qualità per potersi caricare sulle spalle un centrocampo completamente rinnovato (oltre a Gaetano, sono andati via Folorunsho, Mazzitelli e Sulemana, in più Deiola è stato arretrato in difesa). Più cresceva con la condizione atletica, più incideva. E quando si è iniziato a fare sul serio, è salito in cattedra. Splendido trentenne, ha tanto da recuperare dopo l’annata maledetta con il Leicester, magari ha anche qualcosina da farsi perdonare. Di sicuro, vuole sfruttare al meglio questa nuova opportunità in Serie A con il Cagliari, dopo quella amara con la Sampdoria, quattro stagioni fa.

Qualità e personalità

Harry Winks ha ritmo, ha gamba, ha testa, ha caparbietà, ha visione di gioco. È sempre sul pezzo, c’è anche quando non lo vedi. E oltre alle doti tecniche, ci sono quelle caratteriali che fanno la differenza. Fabio Pisacane le ha colte sin dal primo allenamento e non ha esitato a consegnargli le chiavi del reparto. Attorno a lui ha così costruito il nuovo motore rossoblu. È stato un continuo crescendo dall’amichevole con la Sampdoria sino al debutto in campionato, quattro giorni fa al Tardini dove il talento scuola Tottenham (col quale ha collezionato oltre duecento partite tra Premier e coppe varie) ha preso per mano la squadra stimolandola e proteggendola. A muso duro, se necessario. Di prepotenza.

Esordio col botto

«Ottimo inizio di stagione con tre punti. Sono molto felice di aver giocato la mia prima partita di campionato con la maglia del Cagliari», ha scritto Winks su Instagram il giorno dopo il match con il Parma facendo - macdo a dirlo - il pieno di consensi tra i tifosi. E dopo l’esordio col botto al Tardini, sogna ora l’impresa contro l’Inter domenica prossima alla Domus. L’ha già affrontata tre volte, le prime in Champions League con il Tottenham, l’ultima nella sua precedente esperienza in Italia con la Samp. Il bilancio, sinora, è in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Stavolta, però, la sfida con i nerazzurri ha tutto un altro sapore, al debutto in Serie A davanti ai suoi nuovi tifosi. Con quel 6 che pesa considerato chi l’ha avuto nel recente passato, sembra comunque essere finito sulle spalle giuste. Come il Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA