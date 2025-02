Cagliari, voglia d’impresa contro la Juve 

Dopo aver pareggiato a Bergamo contro l’Atalanta, il Cagliari prova a fermare un’altra big del campionato, la Juventus, reduce a sua volta dall’eliminazione dalla Champions League. Unipol Domus sold-out da giorni per il match di stasera con fischio d’inizio alle 20.45. C’è grande fermento tra i tifosi rossoblù che sognano l’impresa. Ieri erano oltre duemila allo stadio ( nella foto di Fabio Murru ) per assistere all’allenamento di rifinitura e caricare la squadra. «Mi piace pensare che in una singola partita possa accadere di tutto», ha detto l’allenatore Davide Nicola in conferenza stampa.

