Cagliari, vittoria sfumata: la beffa del Var 

Beffato e furibondo. Il Cagliari, in vantaggio prima con Luvumbo (il gol nella foto) poi con Viola, viene raggiunto due volte dalla Salernitana sempre con Dia. A far infuriare i rossoblù è il secondo gol granata, quello del 2-2, realizzato su rigore al 95’. Il tocco di mano rilevato dal Var è al limite dell’inverosimile. «Il rigore non è corretto, ci sentiamo penalizzati», l’accusa del ds Bonato, mentre il presidente Giulini accusa: «O si usa il Var in modo democratico o siamo punto e a capo». Il punto ottenuto consente ai rossoblù di muovere la classifica dopo 4 sconfitte consecutive.

Nello sport