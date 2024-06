Cagliari, vittoria e secondo posto  

La Sardegna sfiora l’en plein. Sei vittorie e due pareggi è il bottino delle otto squadre che sono scese in campo nella penultima giornata del campionato nazionale di Serie B.

In B1 maschile, percorso netto per il Tc Alghero, che batte 6-0 il Ct Persiceto, blinda il secondo posto nel girone 1 e si prepara nel migliore dei modi al big match di domenica quando, sul green set di Maria Pia, si presenterà il Tc Rungg, distante due lunghezze. Nel girone 2, pareggio casalingo per la Torres (3-3 con il Tc Perugia), che resta al centro del guado, quarta, a due punti dai playoff (rappresentati dagli umbri, terzi), ma anche con tre punti di vantaggio sul Sc Montecatini, quinto (quindi virtualmente ai playout) e prossimo avversario per i sassaresi, in trasferta. Nel girone 3, il Tc Terranova batte 5-1 il Tc Bolzano, sale al secondo posto e si assicura la partecipazione ai playoff promozione. Il Tc Porto Torres, a riposo, resta invischiato in zona playout e si giocherà tutto nella gara interna contro la vicecapolista Tc Milano. Trasferta positiva per il Tc Cagliari, che vince 4-2 sui campi del Tc Poggibonsi e scavalca i toscani al secondo posto del girone 5. Vince anche la squadra femminile, 4-0 contro il Beinasco, e resta in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio sull'Ata Battisti, che domenica arriverà a Monte Urpinu.

In B2 maschile, vittoria fondamentale per il Poggio Forte Village, che supera 4-1 il Ct L'Aquila e andrà in casa del Circolo Canottieri Roma con ancora tutto in gioco. In B2 femminile, la Torres vince 3-1 a Milano, in casa del Quanta Club e, complice il 2-2 del Ct Decimomannu (ora secondo) a Macerata, va in testa. Per gli spareggi di C regionale, Tc Cagliari A e Tc Moneta giocheranno nel tabellone nazionale a caccia della promozione. Retrocedono in D1 Tc Arzachena e Easy Tennis.



