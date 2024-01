Cagliari, vittoria di cuore e testa 

Cagliari 2

Bologna 1

Cagliari (4-3-2-1) : Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello (1' st Azzi); Sulemana, Prati, Makoumbou (48' st Deiola); Nandez (36' st Di Pardo), Viola (41' st Jankto); Petagna (48' st Pavoletti). In panchina Radunovic, Aresti, Goldaniga, Obert, Hatzidiakos, Pereiro, Capradossi, Kingstone, Vinciguerra, Desogus. Allenatore Ranieri.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen (21' st Lykogiannis); Freuler, Ferguson; Orsolini, Aebischer (21' st Fabbian), Urbanski; van Hooijdonk (33' st Moro). In panchina Ravaglia, Bagnolini, Corazza, De Silvestri, Beukema. Allenatore Motta.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt 24' Orsolini, 31' Petagna; nel st 24' Calafiori (autorete).

Note : ammoniti Posch, Nandez, Dossena, Calafiori, Wieteska. Spettatori 15.980, incasso 251.132 euro. Angoli 5-2 per il Bologna. Recupero 2' e 5'.

Sporchi, cattivi, ma con tre punti in tasca. Il Cagliari ci mette il cuore e il fisico e abbatte un Bologna ex grande sorpresa del campionato. La squadra di Motta regala una mezz’ora da urlo, il Cagliari traballa, va sotto ma reagisce. E si impadronisce della sfida in un secondo tempo dove gli avversari si spengono, magari pagando la sfida di Coppa Italia e le tante assenze. Ora la classifica, prima della delicata gara di Frosinone, preoccupa un po’ meno.

Ranieri fa i conti con quello che ha e schiera un Cagliari inedito, come sempre. Wieteska fa compagnia a Dossena, Zappa e Augello esterni, in mezzo Sulemana e Makoumbou affiancano Prati, mentre Nandez e Viola sono alle spalle di Petagna. Il Bologna ne mette due davanti alla difesa, innescando Orsolini a destra e Urbanski a sinistra, a tratti immarcabili. L’avvio è drammatico, il Cagliari non vede palla e il Bologna arriva in porta quando vuole. Urbanski cerca il gol da centroarea, bravissimo Scuffet (9’). Viola (11’) ci prova da 45 metri, pur di respirare, e quasi sorprende Skorupski. Al quarto d’ora Ranieri porta Nandez a fare il quinto a destra, in difesa, rinunciando a un uomo davanti pur di non prenderle. Ma il Bologna (24’) passa: Orsolini è chirurgico nel superare Augello, rientrare in area piccola salvando il pallone (forse) dall’out di fondo e infilare Scuffet. Niente paura, il Cagliari c’è: i rossoblù di Motta fanno l’errore di lasciare Petagna faccia a faccia con Calafiori, sul rilancio di Dossena (31’) l’attaccante travolge il difensore, supera Skorupski in uscita e fa esplodere la Domus.

La ripresa

La partita si apre, è un altro Cagliari con Azzi a sinistra per Augello. Il Bologna cala, non succede nulla fino al 21’ quando Motta ne cambia due per immettere forze fresche (Lykogiannis è fischiato). Ma il Cagliari azzanna la sfida (24’): palla in area bolognese e sul lato sinistro Wieteska – proprio lui – regala uno stop pazzesco e un cross a filo d’erba, la palla colpisce il ginocchio di Calafiori (Petagna era lì) e finisce dentro: 2-1. Gli ospiti sono costretti a uscire dal letargo, il finale è ad alta tensione: Orsolini (32’) e Fabbian (37’) impegnano Scuffet, l’assalto è disordinato ma il Cagliari non perde mai il filo, sente il successo e si difende bene, con Dossena e Wieteska insuperabili. Nei 4’ di recupero c’è solo confusione, il Cagliari la porta a casa e la gente canta, come nei giorni migliori.

RIPRODUZIONE RISERVATA