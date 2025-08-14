Cagliari-Virtus Entella dieci anni dopo 

Per la seconda volta nella sua storia il Cagliari aprirà la stagione a livello ufficiale affrontando la Virtus Entella. Era già successo esattamente dieci anni fa, il 9 agosto 2015, quando i rossoblù – all’epoca reduci dalla retrocessione – affrontarono i liguri nel secondo turno del torneo. Al Sant’Elia partita a senso unico, antipasto di una trionfale stagione in Serie B, con un 5-0 nell’esordio di Massimo Rastelli allenatore firmato dalle reti di Melchiorri (doppietta, al 31’ e al 70’), autorete di Belli (35’) e gol di Capuano (39’) e Dessena (74’). L’unico reduce di quella partita è Alessandro Deiola: per lui quella di domani sarà una gara speciale, perché proprio nel 2015 con l’Entella fece il suo esordio in rossoblù (ora è a quota 198 presenze, dovesse giocare potrebbe toccare quota 200 con la Fiorentina il 24 agosto). Alla stessa stagione, 2015-2016, risalgono gli altri due incroci fra il Cagliari e la formazione ligure: entrambi vinti, 1-3 in rimonta a Chiavari il 22 settembre 2015 e 1-0 nel ritorno in Sardegna del 6 febbraio 2016.

La formula

Se per il Cagliari è il debutto stagionale, per la Virtus Entella è la seconda partita. Per arrivare alla Unipol Domus, i liguri hanno superato con il punteggio di 4-0 sabato scorso la Ternana dell'ex allenatore rossoblù Fabio Liverani nel turno preliminare: i gol portano la firma di Russo al 15', Franzoni al 59', Fumagalli al 70' e Di Mario all'85'. In caso di parità al 90' si va direttamente ai rigori, senza tempi supplementari, e sarà così fino ai quarti. La vincente affronterà, tra martedì 23 e giovedì 25 settembre, chi si qualificherà da Monza-Frosinone (in programma domenica alle 18): col passaggio del turno del Cagliari si giocherebbe all'Unipol Domus, mentre dovesse spuntarla l'Entella sarebbe di nuovo in trasferta. In palio nel prossimo turno, i sedicesimi, un posto agli ottavi di dicembre sul campo del Napoli. Domani sera arbitra Mario Perri della sezione di Roma 1.

Il turno

Non solo Cagliari-Virtus Entella e il corrispondente incrocio Monza-Frosinone: fra oggi e lunedì si gioca tutto il programma dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il big match è domenica alle 21.15 Milan-Bari, coi rossoneri che debuttano così presto dopo il deludente nono posto della scorsa stagione. È il ritorno di Massimiliano Allegri, ma l'ex allenatore del Cagliari non potrà essere in panchina per via di una squalifica risalente all'espulsione (con annessa protesta senza freni) nella finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta del maggio 2024. Oggi inaugurano il programma Empoli-Reggiana alle 18, Sassuolo-Catanzaro alle 18.30, Lecce-Juve Stabia alle 20.45 e Genoa-Vicenza alle 21.15. Domani, con Cagliari-Entella, anche Venezia-Mantova alle 18, Como-Südtirol alle 18.30 (da valutare la presenza di Álvaro Morata, ultimo rinforzo dei lariani) e Cremonese-Palermo alle 21.15. Domenica si giocano anche Parma-Pescara alle 18.30 e Cesena-Pisa alle 20.45, mentre lunedì completano il turno Audace Cerignola-Verona alle 18, il derby ligure Spezia-Sampdoria alle 18.30, Udinese-Carrarese alle 20.45 e Torino-Modena alle 21.15.

RIPRODUZIONE RISERVATA