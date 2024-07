Cagliari-Viola, c’è l’accordo per il rinnovo 

Il Cagliari accelera e così, dopo Sebastiano Luperto, ecco Mattia Felici, esterno offensivo romano classe 2001, arrivato a titolo definito dalla Feralpisalò e sbarcato ieri sera a Elmas. E nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi definitivamente anche la querelle con Nicolas Viola, pronto a firmare il rinnovo con il Cagliari per un altro anno, con opzione per il secondo.

Ricominciamo

«Stiamo parlando», aveva tagliato corto il ds Nereo Bonato, lunedì mattina, alla domanda sul possibile rinnovo di Nicolas Viola. E poche ore dopo, parlando, è stato trovato il percorso giusto per trattenere in rossoblù, per la terza stagione, il numero 10 di Oppida Mamertina, capocannoniere e leader dell'annata appena mandata agli archivi. Il contratto scaduto lo scorso 30 giugno potrebbe essere riportato in vita, visto che le parti hanno trovato il punto di contatto tra la volontà della società di rinnovare per un anno e quella del giocatore di ottenere un biennale. Ecco così la stretta di mano a metà strada, un contratto fino al 2025 con l'opzione per un'altra stagione. Soluzione che accontenta tutti, soprattutto Viola che non ha mai nascosto l'intenzione di continuare la sua avventura in Sardegna, lasciando sempre in secondo piano le tante proposte arrivate in queste settimane.

E due

Aspettando la firma del “Dottor” Viola, il Cagliari regala a Davide Nicola il secondo rinforzo di questo calciomercato estivo. Ieri, infatti, Mattia Felici ha prima concluso le visite mediche e poi è atterrato, in serata, a Elmas. «È un sogno che si realizza», le sue parole appena sbarcato, «non vedo l'ora di iniziare. Sono molto emozionato e curioso di misurarmi con la serie A. E’ stata una trattativa lunghissima, Kourfalidis e Ceppitelli mi hanno detto che vado a giocare nella città più bella del mondo». Felici, che oggi firmerà un contratto fino al 2028 e che potrebbe essere già in campo per l'allenamento di questa mattina, arriva dalla Feralpisalò a titolo definitivo in cambio di un milione e del prestito del centrocampista Nicolò Cavuoti, classe 2003, lo scorso anno all'Olbia. Esterno offensivo, 4 reti e 5 assist nella passata stagione, al fianco di Kourfalidis e dell'ex Ceppitelli, nei progetti di Nicola Felici potrebbe essere una soluzione per un 3-5-2 offensivo.

Attacco

E il settore offensivo resta in cima ai pensieri di Bonato, che deve turare le falle lasciate dai ritorni alla base di Oristanio, Shomurodov e Petagna. Ecco perché è praticamente fatta con l'Atalanta per Roberto Piccoli, che arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato a 12 milioni). E con la Dea è praticamente fatta anche per Nadir Zortea, che arriverà a titolo definitivo per 5 milioni appena verranno definiti gli ultimi dettagli. E per il reparto offensivo resta tra gli osservati speciali, oltre all'angolano della Fiorentina M'Bala Nzola, anche il nigeriano David Okereke, tornato alla Cremonese dopo l'esperienza poco fortunata col Torino. Opzione da approfondire soprattutto in caso di partenza di Gianluca Lapadula, su cui avrebbero chiesto informazioni anche i brasiliani dell'Atletico Mineiro. E a proposito di uscite, anche il Pisa segue con attenzione Boris Radunovic, mentre restano aperte le piste greche per Razvan Marin e Pantelis Hatzidiakos.

