Cagliari, vincoli al silos: stop al secondo lotto del campus dell’Ersu 

Campus universitario di viale La Plaia, a Cagliari: inaugurato un lotto, se ne blocca un altro. Anche prima dell’inizio dei lavori. La commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, organismo del ministero, ha apposto un vincolo sul “Silos nuovo” dell’Ex Sem di viale La Plaia: è stato dichiarato “immobile di interesse culturale storico-artistico”. Intoccabile, quindi. La struttura doveva essere demolita per realizzare il secondo blocco dello studentato universitario progettato dall’Ersu di Cagliari. Un’opera che deve essere realizzata dall’impresa Pellegrini, la stessa che ha completato il primo lotto, attraverso un project financing da oltre 30 milioni di euro. Il paletto della Soprintendenza archeologica, conficcato con un documento firmato il 24 maggio dalla presidente della commissione, Patricia Olivo, scombina i piani dell’ente per il diritto allo studio: «Nei prossimi giorni adotteremo la contromossa», annuncia il presidente Cosimo Ghiani.

Il progetto

Quella del campus all’ingresso occidentale della città è una vicenda che nasce molto lontano nel tempo. Dopo rinvii su rinvii, il 30 maggio è stata inaugurata la prima parte, con l’intitolazione a Emilio Lussu. Gli studenti non sono ancora entrati, ma a disposizione ci sono 240 stanze e una mensa da 400 posti che può servire fino a 1600 pasti al giorno. Presto saranno fruibili: è stato assicurato il giorno del taglio del nastro. Quando tutte le autorità presenti, dal presidente della Regione Christian Solinas in giù, hanno annunciato l’imminente avvio dei lavori per il secondo stralcio: gli ulteriori posti letto previsti per la fine del 2025 sono circa 440. Più una palestra da 500 metri quadri.

Il parere

Il 12 dicembre del 2022, con un’integrazione a maggio, l’Ersu «ha chiesto la verifica dell’interesse culturale del silos nuovo e dell’edificio adibito ad uffici», che si trova lì accanto. La Soprintendenza, con firma della responsabile Monica Stochino, ha risposto il 19 maggio. I silos, vecchio e nuovo, sono «parte significante dello skyline consolidato della città». Viene anche ricostruita la storia di quegli edifici, «chiara espressione di una città mercantile in continua espansione nel Novecento». Il silos sul quale è richiesto il parere ministeriale diventa «testimonianza dell’evoluzione storica di uno dei più grandi siti dell’industria molitaria italiana, nonché della storia economica e produttiva della Sardegna». Quindi, è la conclusione «è un fabbricato di archeologia industriale di interesse architettonico». Pochi giorni dopo, arriva il decreto che cambia la storia già complessa del campus: ora quell’edificio dalla «struttura composta e razionale» non può più essere abbattuto.

L’Ersu

Dopo la conquista del primo lotto, tanto attesa, all’Ersu erano fiduciosi sulla continuazione del cantiere, Invece è arrivata la doccia fredda: «Incuriosisce la tempistica», ammette il presidente Ghiani. Che dichiara di non lasciarsi abbattere: «Abbiamo già pensato a delle soluzioni alternative, con volumetrie ridotte. Ne discuteremo nel Cda del 20 giugno». Intanto «è ovvio che ci saranno dei ritardi». Quanto lunghi, non si sa.

