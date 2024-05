Cagliari, vincere così è piu bello 

Sassuolo 0

Cagliari 2

Sassuolo (3-5-2) : Consigli; Tressoldi (17' st Pedersen), Erlic (19' pt Kumbulla), Ferrari; Missori (1' st Defrel), Matheus Henrique, Racic (12' st Obiang), Thorstvedt (12' st Boloca), Doig; Pinamonti, Laurienté. In panchina Pegolo, Cragno, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Viti, Toljan, Volpato, Lipani. Allenatore Ballardini.

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello (40' st Obert); Sulemana, Deiola (22' st Prati); Nandez (44' st Di Pardo), Shomurodov (1' st Luvumbo), Gaetano (22' st Viola); Lapadula. In panchina Aresti, Radunovic, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi, Mancosu, Pavoletti, Petagna, Oristanio, Kingstone. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Doveri di Roma 1.

Reti : nel st 26' Prati, 46' Lapadula (rigore).

Note : ammoniti Thorstvedt, Deiola, Dossena, Pinamonti. Al 48' st espulso Mathias Enrique per doppia ammonizione. Nel settore ospiti 3410 tifosi del Cagliari. Angoli 6-5 per il Cagliari. Recupero 2' e 6'.

Inviato

Reggio Emilia . Il Cagliari resta in Serie A. Così è decisamente più bello, con una vittoria di cuore, di testa e di carattere. Davanti a un pubblico straordinario, che ti fa sentire a casa anche lontano dall’Isola. Pomeriggio storico, indimenticabile, chiuso con una festa sotto la nord del Mapei mentre dalla parte opposta i pochi ultras del Sassuolo processavano i neroverdi a testa bassa. Si chiama calcio, crudele e affascinante. Tutto nella ripresa, alta tensione prima del trionfo della squadra di Ranieri. L’allenatore ha condotto in porto un gruppo di ferro, superando alcune tempeste non da poco.

Ranieri difende a quattro, con Zappa e Augello sulle fasce e in mezzo Mina e Dossena.

Si fa male Erlic, il gioco si ferma subito. Il tifo è incredibile, sembra la Domus. Cagliari cattivo su ogni palla, dietro Laurientè sotto le cure di Mina mentre Pinamonti è con Dossena. Al 7’ l’arbitro Doveri giudica “pulito” un fallo sembrato da rigore: Lapadula sfrutta un liscio di Tressoldi che oggettivamente lo butta giù in area. Si prosegue.

Gaetano parte a sinistra, il Cagliari c’è e pressa dall’area avversaria. Prima azione del Sassuolo solo al 14’, Cagliari ben sistemato e palla sul fondo. È il 18’ ed Erlic si accascia, il dolore è quello della prima caduta poco dopo l’avvio: fuori, entra Kumbulla e il tifo neroverde non la prende bene (un recente, doloroso autogol). Al 21’ il Cagliari balla un po’ in area, nella confusione finisce bene ma il Sassuolo è vivo. Nandez, sulla destra, è travoilgente e Doig si arrangia come può. Al 25’ la curva rossoblù trema: il cross di Missori da destra trova Pinamonti, deviazione di testa e palla vicina al palo. La reazione del Cagliari è di carattere: due incursioni, una a destra e una dal centro, un dominio territoriale che pero non si concretizza. Al 32’ Cagliari avvolgente, da destra Zappa offre un pallone in area che Shomurodov “spizza” e basta. Il Sassuolo, divorato dalla tensione, sbaglia molto. Dossena spazza via tutto, Mina – palla a terra – ogni tanto perde Laurentè.

Ecco Lapadula: 37’, da un rimpallo vinto in mezzo al campo da Dossena parte un lancio per il peruviano, che sceglie la soluzione da 20 metri, fuori di poco. Pericolo scampato al 41’, con Laurienté che scappa da Mina, cross da sinistra, Pinamonti la manca di un filo. Buon Cagliari al 43’, cross di Augello mancato da Lapadula, sulla ribattuta delizioso suggerimento di Gaetano per Shomurodov, il destro supera di poco la traversa. Si chiude con un’occasionissima per Lapadula, che non raccoglie in tempo una palla nell’area piccola.

La ripresa

C’è Luvumbo, fuori Shomurodov. La risposta di Ballardini: Defrel per Missori. Si parte con Luvumbo sbattuto a terra da Tressoldi. Subito corner, sprecato. Il Cagliari attacca sotto la sua curva, atmosfera straordinaria. Cagliari con Nandez vicino a Gaetano, Luvumbo subito pericoloso; Gaetano lo lancia al 5’, lui si perde in area. Il “forza Cagliari” della nord è da brividi, Ranieri con la maglietta bianca, lo imita Ballardini.

Arriva il primo giallo al 10’ per Thosrtved, fallaccio su Deiola. Che “garra” il Cagliari, mai visto così. Crolla anche Racic, capogiro, e lascia il campo per Boloca. Esce anche Thorstved per O’Biang.

Al 13’ il Cagliari straripa, contropiede da manuale, Nandez frettoloso su Lapadula e palla a lato. Subito dopo, Deiola inventa su Gaetano, palla a Lapadula, appoggio per Zappa e Consigli para a terra. Deiola (16’) ferma Mathias Henrique irregolarmente, ammonito. Pedersen per Tressoldi (17’), Ballardini ha cambiato mezza squadra.

Il Sassuolo lancia un segnale al 21’, la mezza rovesciata di Pinamonti è sbagliata, un gesto utile per i fotografi. Ecco Viola per Gaetano e Prati per Deiola, forze fresche. E arriva il gol, una sorta di apoteosi: punizione di Viola da sinistra, il sinistro di Lapadula al volo, nella mischia Dossena va giù in area ma serve Prati, che la chiude di piatto sinistro sotto la curva del Cagliari. Pandemonio.

Sale la tensione, i gomiti cominciano a colpire nasi e bocche. Dossena e Pinamonti a contatto, l’attaccante accentua e convince Doveri, giallo. salterà la Fiorentina. Una battaglia, Pinamonti ammonito, il duello con Dossena prosegue (34’). Nandez è eroico, sembra Cannavaro con la Germania, il capitano è dovunque. Dentro Obert (41’) per Augello. I rossoblù sulle ginocchia, Di Pardo rileva Nandez (44’), distrutto. E nel finale, il rigore conquistato da Lapadula, steso da Kumbulla. Mina lo vuole battere, il confronto con Lapadula è ruvido. Il peruviano segna, 0-2 sotto la nord. Apoteosi. Finisce male per il Sassuolo, espulso Matheus Henrique. Doveri la chiude, inizia la festa, Ranieri, la squadra e Giulini sotto la curva. La Sardegna è in Serie A, questo pubblico fa commuovere.

RIPRODUZIONE RISERVATA