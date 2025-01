Cagliari, vince il Capodanno diffuso 

Il chiassoso “happy new year” di Stewart Copeland nel largo Carlo Felice (lanciato quasi un minuto dopo il countdown sparato nella vicinissima piazza Yenne), la grande festa al Bastione di Saint Remy (che tornava a ospitare il Capodanno dopo cinque anni), il brindisi per i duemila arrivati sulla terrazza di Santa Croce. E poi baci, abbracci e musica in piazza Garibaldi e San Giacomo. E due feriti per i botti. Sarà pure un nuovo anno ma i cagliaritani l’hanno festeggiato alla vecchia maniera: tantissime persone hanno affollato le piazze scelte dall’amministrazione per il Capodanno diffuso. Tutte animate dalla voglia di regalarsi un momento di spensieratezza.

Il clou

Il Capodanno di Cagliari viveva quest’anno un cambio di rotta, sia nella formula che nei profili: dagli idoli della generazione zeta (Blanco e Mengoni) si è passati al “senatore” Copeland. Eppure, nel Largo erano comunque persone di tutte le età che non sono rimaste deluse dall’esibizione del batterista dei Police. «Un’occasione unica», ha detto Lorenzo Vinci, pensionato, arrivato con la moglie da San Nicolò d’Arcidano. «Per conquistare un posto in davanti ci siamo messi in fila dalle 18. D’altronde Copeland è della nostra generazione, generazione Police». «Era uno spettacolo imperdibile», gli ha fatto eco Maria Bonaria Pibiri. «Bravo il Comune a scegliere questo artista. Io sono venuta anche per applaudire mia figlia Valentina che suona il sassofono nell’orchestra». Figura unica nella musica mondiale, leggendario batterista e fondatore dei Police, Copeland ha trascinato migliaia di persone cantando e suonando i brani più celebri della band (come Roxanne, Don’t stand so close to me e Message in a bottle) in un’esperienza sinfonica inedita e travolgente. A mezzanotte erano tutti con lo sguardo all’insù per vedere lo spettacolo dei fuochi d’artificio che partivano da piazza Yenne. E chi non aveva la testa rivolta al cielo, cercava di attrezzarsi per il brindisi.

Il sindaco

Festa grande è stata anche al Bastione di Santa Croce (al Libarium) dove tantissimi hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno prima con il concerto degli Smash Hits poi con la musica da tutta da ballare. Tra loro c’era anche il sindaco Massimo Zedda che (in un video) ha rivolto gli auguri alla cittadinanza e declinato, a grandi linee, gli obiettivi per il 2025. «Auguri a tutti coloro che hanno scelto di festeggiare il Capodanno a Cagliari, in particolare a chi soffre ed è in difficoltà. Un grazie sincero a tutte le persone che hanno lavorato per garantire una festa in totale sicurezza». L’organizzazione, quindi. «Il Capodanno diffuso avvicina tutta la popolazione, consente a tutti di frequentare i luoghi della città e divertirsi insieme». Senza spendere grandi cifre, insomma.

La sorpresa

Da registrare infine il successo della festa che dopo cinque anni è tornata al Bastione. Fino a notte fonda si ballava e cantava a squarciagola con il live show di Rovelli e il dj set di Jfk, Venc e Tixi. «La scelta dell’amministrazione di organizzare il Capodanno diffuso è stata premiata», ha detto Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale. «Aver visto tante persone di nuovo al Bastione è un successo», ha aggiunto. Un successo che Erica Costa, 30 anni, osteopata, ha spiegato così, a modo suo: «Da impazzire. Buon anno». ( ma. mad. )

