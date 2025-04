«Cagliari, via la delusione: la strada è giusta» 

A un passo dal sogno. L’Under 19 del Cagliari femminile ha sfiorato l’impresa in Puglia, arrendendosi solamente per 5-3 contro la Lazio nella finale di Coppa Italia. Il secondo posto però non rovina il percorso delle giovani rossoblù, anche se «quando arrivi in finale vuoi vincere», spiega l’allenatore Moreno Giorgi, «chiaramente la delusione nei primi momenti c’è stata. Ora però l’abbiamo già smaltita perché sappiamo di essere sulla strada giusta, questa sconfitta deve aiutarci a crescere».

La squadra potrà rifarsi nella corsa scudetto: «Sappiamo di esserci qualificati alle final four con merito, perciò tenteremo di fare lo stesso per lo scudetto. Prima dobbiamo affrontare il Dueville nei quarti di finale. Quest’esperienza deve farci capire che non è solo una questione di tempo, ma anche di sacrifici che le ragazze devono fare per raggiungere determinati risultati». E i sacrifici saranno fondamentali anche per il futuro delle giovani rossoblù: «Credo che per alcune di loro il futuro sia tracciato, ma solo se sono disposte davvero a impegnarsi e fare sacrifici», avvisa Giorgi.

Serie B

In Puglia, per le finali di Coppa Italia, c’era anche la Jasnagora per il trofeo di Serie B femminile. La squadra di Versace ha visto sfumare la possibilità di giocarsi la finale perdendo ai rigori contro l’Atletico Chiaravalle in semifinale. «La Coppa Italia per noi era un sogno oltre che un obiettivo», dice Marta Lorrai, capitana delle rossoblù, «abbiamo perso nel modo più doloroso. Il rammarico è tanto, ma la gratitudine di aver preso parte a una competizione del genere non è da meno».

Per la Jasna è già il momento di resettare in vista dei playoff contro il Cus Cagliari: «Non ci resta che alzare la testa e pensare a quello che ci aspetta. Il Cus ha già dimostrato di essere una squadra ben strutturata, dovremo come sempre dare tutto per passare il turno ma la fame non ci mancherà mai».

