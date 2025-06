Cagliari, via alle grandi manovre 

Almeno un rinforzo per reparto e almeno una cessione, più o meno eccellente. Il Cagliari di Fabio Pisacane riparte comunque nel segno della continuità e con una linea sempre più verde, nei nomi e nei fatti. Sarà poi il mercato a dettare i tempi e le regole, e chiarire così chi saranno i punti di riferimento e chi, invece, le vittime sacrificali. Il discorso vale per Caprile e Piccoli, ma anche per Zortea o Luvumbo, per i quali il nuovo allenatore ha in mente grandi cose ma per i quali - allo stesso tempo - c’è un interesse maggiore all’esterno rispetto agli altri componenti della rosa. L’offerta potrebbe, tuttavia, arrivare per uno tra Makoumbou, Marin, Zappa e Obert. Tempo al tempo, dunque. Nella speranza che il quadro sia più chiaro il 13 luglio, quando la comitiva rossoblù si presenterà a Ponte di Legno, in Lombardia al confine con il Trentino, per iniziare la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Intanto, la Figc - complice la coda imprevista della Serie B nei playout dopo il caso Brescia - ha fatto slittare le date per esercitare i diritti di riscatto, non più quindi dal 16 al 18 ma tra il 22 e il 24. Non proprio un dettaglio, considerata la posta in palio. Il presidente Giulini avrà così sei giorni in più per rifletterci sopra, per pesare lo sforzo economico (in tutto 24 milioni di euro!) e per valutare eventuali controfferte successive.

Asse Frosinone-Cagliari

Un mercato tutto in divenire, insomma. Molto dipenderà anche dalla scelta del direttore sportivo, dalle sue idee, quindi, dai suoi contatti e dalle strategie che intenderà portare avanti. L’addio di Nereo Bonato sembra ormai inevitabile (non condivideva l’ipotesi Pisacane) e difficilmente il dirigente veronese avrà un altro ruolo all’interno della società nonostante abbia ancora un anno di contratto. Potrebbe sostituirlo Guido Angelozzi, 70 anni, gli ultimi quattro al Frosinone. Da dove, guarda caso, potrebbe arrivare anche il successore di Pisacane sulla panchina della Primavera, Leandro Greco, profilo di prospettiva che, tra l’altro, Tommaso Giulini conosce molto bene (e apprezza) considerati i suoi recenti trascorsi nell’Olbia (quando il presidente dei galluresi era ancora Alessandro Marino). Greco sta svolgendo il corso di Coverciano per il patentino di Uefa Pro insieme a Pisacane e arriverebbe in coppia con Daniele Dessena, già suo vice nei quattro mesi in B con la squadra ciociara tra ottobre e frebbraio ed ex capitano del Cagliari (e di Pisacane quindi) dal 2015 al 2019. Intrecci del destino nell’anno della svolta.

Riscatti e strategie

Si allunga, dunque, il conto alla rovescia per Caprile, Piccoli e Adopo. La tendenza del Cagliari resta - in ogni caso - quella di riscattarli tutti e tre (il portiere dal Napoli, l’attaccante e il centrocampista dall’Atalanta) per poi valutare eventuali richieste. La punta è finita nel mirino sia del Bologna che della Fiorentina, che sono in contrapposizione - guarda caso - anche nell’eventuale pista Dzeko. Il portiere sarebbe, invece, la prima scelta del Torino se dovesse partire Milinkovic-Savic (come probabile). Intanto il Cagliari se li (ri)porta a casa, poi si vedrà.

