Cagliari, via a Notti Colorate e Shopping sotto le stelle 

Spettacoli, negozi aperti fino a mezzanotte e visite guidate: torna l'appuntamento con Shopping sotto le stelle, l'iniziativa voluta dall'assessorato alle Attività produttive e Turismo del comune di Cagliari, e con Notti colorate, la manifestazione culturale organizzata da Il Crogiuolo.

Circa 200 le attività di via Manno, via Garibaldi e del Corso Vittorio Emanuele che aderiranno e resteranno aperte fino a tardi nei quattro giovedì di luglio: «È molto probabile una proroga anche nel mese di agosto», afferma il presidente dell'associazione Strada Facendo Stefano Rolla. «Prevediamo inoltre un netto incremento degli affari e delle presenze rispetto alle scorse annate».

Un'iniziativa volta a valorizzare le strade ed i luoghi del centro città e che sarà accompagnata dal cartellone di spettacoli e animazione di Notti Colorate: due serate, la “notte azzurra” domani e la “notte rossa” domenica, tra teatro, musica e danza nella cornice di Piazza del Carmine. «Abbiamo pensato ad un programma vario che possa coinvolgere tutti: ci saranno spettacoli rivolti ai più piccoli e altri con contenuti più colti. In un luogo multiculturale come la piazza del Carmine, abbiamo cercato di interpretare le esigenze e lo spirito di coloro che la vivono. L'obbiettivo è fare comunità, vivere ed animare la piazza», spiega Rita Atzeri, direttrice artistica della compagnia Il Crogiuolo. Un impegno, quello volto alla riqualificazione di una delle piazze più importanti della città, evidenziato anche dall'assessore al Turismo e alle Attività produttive Alessandro Sorgia: «Notti colorate rientra nel bando promosso dall'amministrazione per restituire ai cittadini una delle piazze storiche di Cagliari. Quest'iniziativa, insieme a Shopping sotto le stelle e all'inizio dei saldi previsto oggi, sarà un'occasione per ripopolare le vie del centro ed aiutare i commercianti». A shopping e spettacolo si aggiungono poi le visite guidate per la città organizzate da Nadir Sardinia: «Dalle 19 alle 21 porteremo turisti e non solo alla scoperta dei quartieri storici», conclude la guida Fabio Perria.

