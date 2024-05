cagliari, vento argentino 

Mariano Navone, nuovo re di Cagliari, non era neppure nato quando il suo attuale allenatore Andrès Dellatorre e il direttore tecnico del Tennis Club e dell’Open Sardegna, Martin Vassallo Arguello giocavano e crescevano assieme sui campi di Buenos Aires. Oggi che il 23enne di Nueve de Julio, finalista a febbraio a Rio de Janeiro (Atp 500) e tre settimane fa a Bucarest, può sollevare il trofeo del Sardegna Open, le prima parole di ringraziamento sono proprio per loro due.

La finale

Certo il pubblico del Centrale di Monte Urpinu, che in queste occasioni è decisamente inadeguato, sperava in un esito diverso. In campo, testa di serie numero 2, c’era Lorenzo Musetti, per il quale il sostegno è stato continuo dal primo (un doppio fallo) all’ultimo punto. Il carrarino, che sarà il miglior italiano in classifica a Roma («il mio torneo preferito, non lo nascondo») ha lottato sino all’undicesimo game del primo set. In quel gioco, che ha racchiuso tutto ciò che si può vedere su un campo da tennis, era nascosto il bivio di un match che Musetti aveva raddrizzato da 3-5 a 5-5. Da lì in avanti, Navone ha smesso di sbagliare, ha neutralizzato molte delle infinite palle corte tentate da un Musetti alla ricerca di soluzioni, ed è andato a prendersi il trofeo per 7-5, 6-1. Lui che nel 2023 ha messo in carniere ben cinque Challenger, si è fatto trovare pronto su una superficie che quest’anno gli sta dando grandi soddisfazioni. Al punto che oggi salirà dal numero 41 al 31 della ranking Atp.

Le dichiarazioni

Musetti accetta il verdetto: «Lui è stato più bravo, io ero abbastanza contratto. Ho messo poche prime di servizio e questo non mi ha dato fiducia nel resto della partita. Il primo set è stato lottato, il secondo mi è scivolato via dalle mani», ammette. «Lui ha giocato il proprio miglior tennis, è stato costante tutta la settimana e ha meritato. I complimenti che gli ho fatto in campo sono sinceri». E adesso? «Si riparte da una finale, da tre partite vinte contro tre ottimi giocatori e da una partita come questa che di sicuro servirà. L’obiettivo era ripartire e la ripartenza c’è stata: una settimana positiva ma che non si è chiusa con la ciliegina sulla torta, perché ci tenevo a essere campione qui a Cagliari. Adesso devo guardare avanti, perché stanno arrivando i due tornei-chiave della stagione su questa superficie». Musetti è tornato? A Roma e Parigi l’ardua sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA