La manifestazione.
10 settembre 2025 alle 00:24

Cagliari Urban Trail, modifiche al traffico 

Traffico rivoluzionato sabato in occasione dell’undicesima edizione del Cagliari Urban Trail nelle strade interessate dal percorso della manifestazione sportiva. Cambiamenti necessari per tutelare la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

Le modifiche saranno attive dalle 21.30 alle 24 di sabato, per il tempo necessario al passaggio degli atleti: è stato infatti disposto il divieto temporaneo di transito veicolare lungo il percorso di gara e nelle seguenti vie di accesso:via Dei Genovesi (da via Fiume a via Santa Croce nella medesima direzione di marcia);via Canelles;via Lamarmora;via San Giovanni;via Sant'Ignazio Da Laconi (da via Tigellio a via Portoscalas);via Lepanto (da via Roma a via Cavour);via Ospedale;via Azuni (da via Santa Margherita a via Fara).

Per consentire l’allestimento sono stati istituiti divieti di sosta con rimozione forzata, dalle 15 alle 24, nelle seguenti vie:via Azuni (da via Ospedale a via Sant’Efisio);via Sant'Efisio (da via Azuni al vico II Sant’Efisio);via Santa Restituta (da vico II Sant’Efisio alle scalette per via San Giorgio);via Fara;via Del Cammino Nuovo (dalla rotatoria alle scalette di Santa Chiara a via Università);via De Candia;via Corte D'Appello;via Dei Genovesi (da via Lamarmora a vico III Dei Genovesi);via Stretta;piazza Carlo Alberto;via Del Fossario;via Canelles (da piazza Angioni a via del Bastione di Santa Caterina);via Università;via Spano;piazza Dettori;via Sant'Eulalia;via Del Collegio;via Torino;via San Salvatore Da Horta;piazza Marghinotti;via San Saturnino;viale Regina Elena, da piazza Costituzione a piazza Marghinotti (lato destro);via San Domenico (da vico VI San Giovanni al civico 105 ambo i lati);via San Giacomo; via Badas/largo Dessì (area parcheggi ingresso giardini pubblici).

