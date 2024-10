Cagliari, uno show mai visto 

Il debutto della Città di Cagliari nei circuiti mondiali tennistavolo. Il cammino del World Table Tennis Feeder Series nel capoluogo è iniziato ieri, con le prime due sessioni delle qualificazioni nel tabellone principale del singolare maschile. Un montepremi di 22.500 dollari, punti in palio per le classifiche mondiali elaborate dall’ITTF, la Federazione Internazionale. Tutto il necessario per rendere appetibile il torneo, già nei piani della Federazione Nazionale, la Fitet, e il Comitato Regionale che hanno organizzato l’evento, sul quale si sta lavorando da almeno un anno.

La presentazione

Ieri mattina il WTT Feeder è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso l’Assessorato Regionale al Turismo, dove Franco Cuccureddu ha fatto gli onori di casa insieme al presidente della Fitet Regionale Simone Carrucciu. Per Carrucciu è un altro tassello dopo i campionati italiani assoluti, seconda e terza categoria, disputati a Cagliari nel marzo 2023, con la presenza di oltre seicento persone tra atleti, staff tecnici, arbitri e dirigenti. «È il primo torneo internazionale che si svolge in Sardegna, ci sono atleti di 31 nazioni. Il livello dei partecipanti è di prim’ordine. Ci tengo a sottolineare lo staff che ha lavorato per l’adeguamento del Pala Pirastu alle esigenze del torneo, come luci, impiantistica e accoglienza». L’Assessore Cuccureddu ha posto l’accento sul primo effetto del torneo. “In città gli alberghi sono pieni. È la conferma che gli eventi sportivi rendono attraente la Sardegna in ogni periodo dell’anno. E il WTT Feeder si può annoverare tra i grandi eventi che impattano sul turismo”.

Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport del Comune di Cagliari, e Bruno Perra, presidente del Coni, nel valutare Cagliari come palestra di eccellenza del tennistavolo hanno posto l’accento su idee e progetti per l’impiantistica sportiva. Valutando positivamente le sinergie tra il Coni regionale e le istituzioni.

Le partite

Nel pomeriggio di ieri le prime qualificazioni. Apre così il Table Tennis Village a Monte Mixi, le partite al Pala Pirastu, gli allenamenti al Pala Coni A. È un piacevole via vai di atleti e tecnici, che si incontrano ovunque nel mondo e si ritrovano a Cagliari. La partita inaugurale è tra lo svizzero Moullet e il sanmarinese Ragni, gioca in A2 a Lucca, che si fa rimontare due set di vantaggio e perde 3-2. Marco Cappuccio del Norbello usufruisce di un “bye”, come Giovannetti. Izzo va fuori contro l’australiano Huqi Lin, le attenzioni si spostano su Cappuccio, opposto al bielorusso Vladimir Yarashenka. L’italiano del Norbello vince 3-1 risalendo nel quarto set da 3-6. Oggi incontrerà uno tra il coreano Seo e il kazako Kenzhigulov. Vince anche Giovannetti, 3-1 su Giardi, sanmarinese del Cus Torino.

Il programma

Oggi, a partite dalle 11 e nel pomeriggio, dalle 16, si prosegue con le qualificazioni del singolare maschile. In campo, oltre Cappuccio e Giovannetti (opposto al giapponese Muramatsu), Rosca e Vallino Costassa (Marcozzi), Mongiusti (Nulvi), Allegranza e Trevisan. Nel pomeriggio iniziano le qualificazioni del doppio misto, senza italiani già nel tabellone principale.

