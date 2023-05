Cagliari, un’altra prova di forza  

Cosenza 0

Cagliari 1

Cosenza (4-4-2) : Micai; Martino, Venturi, Meroni, D'Orazio; Marras, Voca (22' st Calò), Praszelik (10' st D'Urso), Florenzi (22' st Brescianini); Zilli (29' st Arioli), Cortinovis (10' st Finotto). In panchina Marson, Rispoli, Rigione, Kornvig, Salihamidzic, Agostinelli, La Vardera. Allenatore Viali

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Kourfalidis (29' st Nandez), Deiola, Rog (29' st Viola); Mancosu (18' st Obert); Pavoletti (18' st Luvumbo), Lapadula (45' st Prelec). In panchina Aresti, Ciocci, Goldaniga, Lella, Barreca, Makoumbou, Di Pardo. Allenatore Ranieri

Arbitro : Abisso di Palermo

Rete : nel pt 24' Lapadula

Note : ammoniti Obert, Lapadula. Angoli 7-3 per il Cosenza. Recupero 1' e 4'

Cosenza. Ennesima prova di forza e tre punti di assestamento, ma alla fine il quarto posto se lo prende il Parma (che batte il Venezia, taglia il traguardo a braccetto con i rossoblù ma mette il muso avanti per gli scontri diretti). Al Cagliari, giunto quinto, non basta, dunque, vincere in casa del Cosenza per evitare i preliminari: l’avventura nei playoff inizierà pertanto sabato prossimo alla Unipol Domus contro il Venezia in gara secca con via libera in caso di parità anche nei supplementari (non sono previsti i calci di rigore) grazie al miglior piazzamento.

La squadra di Ranieri arriva agli spareggi in palla sia mentalmente che fisicamente, consapevole nei propri mezzi. Lo ha confermato ieri al San Vito gestendo con pazienza, lucidità e cinismo una sfida sporca, cattiva e complicata contro un avversario in salute, organizzato e costretto anch’esso a vincere. Lapadula, ancora lui, piega al 24’ la resistenza dei calabresi che dovranno ora giocarsi la salvezza nei playout. Cala il sipario su un campionato lungo, logorante e contraddittorio. Ora arriva il bello.

Primo tempo

Ranieri lascia inizialmente in panchina i quattro diffidati Makoumbou, Nandez, Goldaniga e Luvumbo e decide di rompere il ghiaccio con Radunovic, Zappa, Dossena, Altare, Azzi, Rog, Deiola, Kourfalidis, Mancosu, Pavoletti e Lapadula schierandoli attraverso il 4-3-1-2. È il 4-4-2, invece, il modulo di riferimento della formazione calabrese, a sua volta al via con Micai, Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio, Marras, Voca, Praszelik, Florenzi, Cortinovis e Zilli. L’eccitazione del Cosenza non paga. Il Cagliari, nonostante qualche sbavatura di troppo, è più pratico e quando accelera ha una marcia in più. Senza pretese il primo tentativo di Pavoletti (palla respinta dal portiere), spettacolare poi il tiro a giro di Azzi (di poco alto) dopo il triangolo con Lapadula. Al 24’ lo stesso italo-peruviano sblocca il risultato: Micai provvidenziale sulla “testata” di Pavoletti al cross di Mancosu, sulla ribattuta del portiere si avventa il capocannoniere indiscusso del torneo e insacca. Rapace. Spietato. Lapadula potrebbe raddoppiare qualche minuto più tardi ma non inquadra lo specchio da posizione favorevole.

Secondo tempo

Ancora Lapadula pericoloso in avvio di ripresa: il colpo di testa all’indietro sul cross di Azzi con la palla che tocca la parte alta della traversa. La centra in pieno, invece, D’Orazio, sul secondo palo, dando così una scossa al Cosenza. Ranieri rimescola le carte inserendo prima Obert e Luvumbo (per Mancosu e Pavoletti) poi Nandez e Viola (per Kourfalidis e Rog) e passando al 3-5-2. I calabresi ci credono e ci provano. Radunovic si salva in due tempi sul tentativo di D’Urso, decisiva poi la respinta di Zappa sul tiro a botta sicura di Brescianini. Dentro Prelec nel finale. Il Cagliari colpisce un palo in contropiede con Lapadula. A vuoto poi l’ultimo disperato assalto del Cosenza, che si giocherà ora il tutto per tutto nei playout contro il Brescia.

