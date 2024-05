Cagliari, una serata da incubo 

Milan 5

Cagliari 1

Milan (4-3-3) : Sportiello; Kalulu, Gabbia (1' st Tomori), Thiaw, Florenzi (23' st Hernandez); Bennacer (39' st Pobega), Reijnders, Musah; Chukwueze (1' st Leao), Giroud (1' st Okafor), Pulisic. In panchina Nava, Torriani, Calabria, Caldara, Adli, Terracciano, Zeroli, Jovic. Allenatore Stefano Pioli.

Cagliari ( 3-5-2 ): Scuffet; Zappa, Mina (43' st Wieteska), Dossena (30' st Azzi); Nandez (30' st Oristanio), Sulemana, Prati, Deiola (30' st Lapadula), Obert; Shomurodov (37' st Kingstone), Luvumbo. In panchina Radunovic, Aresti, Di Pardo, Hatzidiakos, Viola, Mancosu, Pavoletti, Petagna. Allenatore Claudio Ranieri.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel pt 35' Bennacer; nel st 14' e 43' Pulisic, 18' Nandez, 29' Reijnders, 38' Leao.

Note : ammoniti Bennacer, Gabbia, Mina. Angoli 6-3 per il Milan. Recupero: 1' e 3'. Spettatori 70.612.

Inviato

Milano . Faceva caldo a San Siro, ma sul Cagliari è sceso il gelo. I rossoblù ne prendono cinque, contro una squadra in chiara crisi di identità. Un disastro, senza appello. E ora la gara di domenica a Sassuolo assume un altro peso. Il Milan soffre, si sblocca e poi straripa. Il Cagliari? Praticamente non pervenuto.

Ranieri sceglie Nandez e Obert esterni difensivi, con Zappa, Mina e Dossena centrali. In mezzo Deiola, Prati e Sulemana, Luvumbo e Shomurodov la coppia offensiva. Pioli lancia un chiaro segnale ai suoi senatori e ne manda quattro in panchina (Tomori, Calabria, Hernandez e Leao). Il Cagliari difendere molto alto, nel silenzio irreale di San Siro. Mina e Giroud vengono alle mani, il francese strappa la maglia del colombiano, tutto previsto. Bella parata di Scuffet all’11’ su sassata di Florenzi. Al 12’ Cagliari distratto, la punizione dai 18 metri, da sinistra, di Florenzi, destro altissimo. Il primo quarto d’ora del Cagliari fa ben sperare, al 20’ caos in area rossonera, fallo di mano dei rossoneri non rilevato da Sozza, il Cagliari poi non sfrutta una palla vagante. Il 22’ è quello dell’occasione sprecata, contropiede di Luvumbo col Milan in ginocchio, passaggio sbagliato per Shomurodov (era solo), peccato. Il Milan spreca, il Cagliari pure: contropiede, Luvumbo in uno contro uno, palla recuperata da Thiaw. Il fallaccio di Bennacer (28’) su Deiola è punito col giallo. Deiola “guadagna” un altro giallo, il fallo sul capitano di Gabbia viene punito da Sozza. Il Milan passa: gioco di prestigio di Pulisic e Chukwueze, il pallone finisce in mezzo all’area – respinto con i piedi da Scuffet – e Bennacer può appoggiare in rete, ma non esulta. E’ il 35’, il primo errore è punito, la serie A è questa.

Il Milan acquista coraggio, il Cagliari è stordito e manca di qualità nella metà campo rossonera.

La ripresa

Pioli ne cambia due, fuori Giroud, Chukwueze e Gabbia per Tomori, Leao e Okafor. Il primo “buco” del Cagliari non è sfruttato da Leao, che al 4’ entra in area – dimenticato da Nandez – su cross di Pulisic e centra la traversa. Il Cagliari si fa vedere con Prati, al 12: azione elaborata, da 20 metri il tiro del regista è deviato da Sportiello in corner.

Poi il buio sui rossoblù: errori in serie di Zappa, Sulemana e Dossena in chiusura, il Milan scappa in contropiede, Leao taglia in due il campo e offre a Pulisic un pallone d’oro, il raddoppio è facile. La salita diventa una parete. La punizione dai 18 metri di Deiola, guadagnata da Luvumbo, è neutralizzata da Sportiello, segnale di vita. Preludio del gol di Nandez, il cross di Zappa trova l’uruguaiano che si inserisce benissimo in area piccola, 2-1 e manca ancora mezz’ora.

Pioli si cautela: 22’, esce Florenzi per Theo Hernandez. Giallo a Mina per fallo plateale, Milan che respira. E quando riparte con Leao (ed Hernandez) fa paura vera. Gara che si chiude al 28’, con la sberla di Reijnders da 30 metri che si infila nell’angolo a destra di Scuffet. Via ai cambi di Ranieri: Lapadula per Deiola, Azzi per Nandez, Oristanio per Dossena poco dopo. Finalmente Cagliari al 34’, Oristanio crossa per Lapadula, palla in corner, battuto bene dall’ex nerazzurro: palo, poi traversa di Shomurodov, poteva andare meglio. Ti giri e segna ancora il Milan, Leao raccoglie un assist di Bennacer (palla persa da Oristanio) e segna un gol bellissimo. Il quinto, anche questo niente male, è di Pulisic, che buca la difesa rossoblù grazie al cross da biliardo di Leao. Meno male che finisce poco dopo.

RIPRODUZIONE RISERVATA