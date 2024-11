Cagliari, una sconfitta che brucia 

Lazio 2

Cagliari 1

Lazio (4-2-3-1) : Provedel; Lazzari (36' st Marušić), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi (28' st Zaccagni), Rovella; Isaksen (18' st Pedro), Dia (36' st Dele-Bashiru), Noslin (1' st Vecino); Castellanos. In panchina Mandas, Furlanetto, Gigot, Tchaouna, Castrovilli. All. Baroni.

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello (23' st Obert); Makoumbou, Adopo; Zortea (33' st Felici), Gaetano (23' st Viola), Luvumbo (39' st Palomino); Piccoli (39' st Deiola). In panchina Ciocci, Sherri, Lapadula, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Pavoletti, Azzi, Kingstone. All.Nicola.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Reti: nel primo tempo 3' Dia, 41' Luvumbo, nella ripresa 31' Zaccagni (r).

Note: e spulsi Mina e Adopo al 33' st per doppia ammonizione, ammoniti Augello, Noslin, Zappa, Lazzari, Luvumbo, Luperto, Rovella. Angoli 2-3. Recupero 1' pt-5' st.

Inviato

Roma . Il Cagliari ci ha provato. In un finale bollente, con un rigore e due espulsi, la Lazio sorride ma soffre fino al fischio finale di Ayroldi, arbitro e protagonista. I rossoblù escono a testa alta da un Olimpico che ha soffiato sui biancocelesti, che giocano bene ma che devono fare tanta fatica per questi tre punti pesantissimi. L’avvio è da incubo. Nicola sceglie Luvumbo e Augello nella fascia sinistra, subito due errori di Zortea e un fallo inutile di Luvumbo a 20 metri da Scuffet. La punizione di Pellegrini colpisce il portiere al volto, la palla arriva sui piedi di Dia che segna da un metro. Terzo minuto, pazzesco.

All’8’ si vede il Cagliari, tre passaggi in verticale e palla in area, il tiro di Piccoli è sbilenco. Il giallo ad Adopo sulla ripartenza di Isaksen è corretto, i rossoblù sembrano sul pezzo. All’11’ ancora Cagliari, uno strano cross morbido di Makoumbou in piena area non viene raccolto, Provedel la vede passare. ma ancora una volta i rossoblù dalle parti di Provedel. Secondo giallo, Augello stende Rovella in fuga. Ruggito della Lazio al 18’, Castellanos da venti metri prende il palo con un bel destro. Il Cagliari risponde, lungo possesso (22’) e conclusione di Piccoli sporcata da Rovella. Noslin falcia Zappa (25’), ammonito. La Lazio è viva, si presenta due volte dalle parti di Scuffet, nella prima Mina falcia Isaksen e ad azione finita viene ammonito (29’). Poi un errore di Gila porta Luvumbo davanti a Provedel (36’) e palla in corner. Il Cagliari c’è e si vede: pareggio di Luvumbo (41’), il tiro dell’angolano è deviato da Gila e la palla supera Provedel.

La ripresa

Nicola non cambia, Baroni sì. Fuori Noslin, dentro Vecino. Giallo (è il quarto) per il Cagliari, Zappa trattiene Dia al 4’. Cagliari in contropiede, fuga di Adopo che serve Piccoli, palla in tribuna. Cagliari pericoloso in area laziale al 12’, ma è fallo su Romagnoli. Al 14’ un doppio intervento di Luperto sulla linea salva il Cagliari: un cross da destra, testa di Isaksen, poi il “miracolo” del difensore. La Lazio preme, il Cagliari risponde in contropiede, Piccoli riceve da Adopo e viene atterrato, ammonito Lazzari. Siamo al 16’, la punizione di Piccoli finisce sulla barriera, era un’occasione. Isaksen fuori per Pedro (17’). Scontro fra Luvumbo e Lazzari (19’) e il giallo punisce Luvumbo, una mattanza.

Nicola cambia: Viola e e Obert per Gaetano e Augello, 22’. Fuori Guendouzi, c’è Zaccagni, Lazio di qualità (28’). Luperto ferma Castellanos, ammonito. Poi il pasticcio: Zortea colpisce Pellegrini in area nell’atto di rinviare, è rigore indiscutibile: 30’, rasoterra di Zaccagni, boato e vantaggio. Felici per Zortea (32’), quindi il caos: Ayroldi ammonisce Mina per un fallo su Castellanos, fuori per seconda ammonizione, poi Adopo protesta e va fuori anche lui, Cagliari in nove. Palomino e Deiola vanno dentro per Piccoli e Luvumbo, poi ammonito Rovella (40’) per fallaccio su Viola.

Nel recupero Scuffet salva dal terzo gol su Castellanos, l’assalto rossoblù non cambia faccia alla sfida.

RIPRODUZIONE RISERVATA