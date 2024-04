Cagliari, una notte amara a Marassi: tre gol in faccia, la salvezza da afferrare 

Genoa 3

Cagliari 0

Genoa (3-5-2) : Martinez; Vogliacco, de Winter, Vasquez (28' st Cittadini); Sabelli (20' st Spence), Thorsby, Badelj (28' st Bohinen), Frendrup, Martin (20' st Haps); Retegui, Gudmundsson (32' st Vitinha). In panchina Leali, Sommariva, Strootman, Ekuban, Ankeye. All. Gilardino.

Cagliari (3-4-2-1) : Scuffet; Hatzidiakos (1' st Zappa), Wieteska, Obert; Di Pardo (1' st Nandez), Prati, Deiola, Augello (39' st Kingstone); Gaetano, Oristanio (1' st Lapadula); Shomurodov (27' st Azzi). In panchina Radunovic, Aresti, Mina, Sulemana, Makoumbou, Petagna. All. Ranieri.

Arbitro : Dionisi de L'Aquila

Reti : nel pt 17' Thorsby, 27' Frendrup; nel st 18' Gudmundsson.

Note : ammoniti Shomurodov, Augello. Angoli 4-2 per il Cagliari. Recupero 1' e 0'.

Inviato

Genova. La salvezza è ancora da afferrare, quello di domenica alla Domus col Lecce sarà uno spareggio. Ieri sera al “Ferraris” il Cagliari ha preso tre schiaffi, falcidiato dalle assenze e da un atteggiamento che ha ricordato i momenti peggiori. Tre a zero e a casa, dopo tre partite scintillanti.

Il Cagliari parte con Shomurodov riferimento centrale con Gaetano a suggerire e Oristanio scatenato a destra, Prati e Deiola i mediani, le fasce a Di Pardo e Augello, dietro Hatzidiakos, Wieteska e Obert, con Scuffet. Alla vigilia erano saltati anche Mina e Jankto. Fuori dagli undici Nandez e Makoumbou. Gilardino conferma il suo 3-5-2 con Gudmundsoon e Retegui davanti, Thorsby che svaria e a sinistra gli stantuffi Martin e Vasquez.

Primo corner al 12’, la testa di Retegui, palla sul fondo. Martin a sinistra è un martello e dopo un tentativo di Shomurodov, il Genoa – sospinto da un tifo assordante – va in vantaggio al 17’: Thorsby salta più in alto di tutti, il cross di Sabelli arriva da destra, quanto manca Mina...

Gara fisica, veloce, il secondo gol è nell’aria e il Genoa se lo prende con un’azione pazzesca 10 minuti dopo: è Friendrup a segnare con un piatto destro da sedici metri dopo una serie di ubriacanti passaggi. Buio pesto. Applicazione e lucidità, viste contro Inter e Juve sono rimaste fuori. Al 32’ Gaetano ne semina due e offre sulla trequarti una palla invitante a Oristanio, che scivola. Minuto 35’, Wieteska di testa non centra la porta, il cross è di Augello dopo una punizione spazzata via dalla difesa genoana.

Cagliari falloso nella seconda parte del primo tempo ma più presente. Oristanio, dolorante per una caduta, resiste ma è penalizzante se non può dare il suo contributo di velocità e guizzi. La grande occasione per il Cagliari arriva al 45’, quando un corner di Gaetano trova Wieteska e Hatzidiakos sotto porta, ma incapaci di deviare il pallone in rete.

La ripresa

Fuori Oristanio (per Lapadula), Hatzidiakos (Zappa) e Di Pardo (Nandez). Ranieri cambia l’asse di destra e aumenta il peso in attacco. Il Cagliari sembra più tosto, ma il Genoa è sempre quello, attacco a testa bassa e pedalare. Scuffet eroe all’8’: la difesa si distrae, una palla di Sabelli per Thorsby e il colpo di testa è a botta sicura, il portiere si distende in tuffo. Genoa vicino al terzo gol anche con Vasquez, il suo colpo di testa esce di pochissimo.

Shomurodov, eccessiva foga, si becca un giallo al 13’. Cinque minuti dopo, con l’ennesima folata di vento genoano, il gol: nella lunetta dell’area Gudmundsson vince un rimpallo, la controlla e fulmina Scuffet. Botta tremenda, il Cagliari vivacchia, mentre Gilardino ne toglie due (Sabelli e Martin per Spence e Haps), risponde Ranieri con Azzi per Shomurodov, a seguire Gilardino cambia gli ottimi Badelj e Vasquez con Cittadini e Bohinen. L’orgoglio tiene in piedi i rossoblù, Azzi prova in area con un diagonale che attraversa l’area piccola e si spegne. Manca un quarto d’ora ma lo spettacolo è solo nel pubblico. Scuffet evita in uscita il quarto gol, lo stadio canta e i rossoblù di casa si divertono. Una notte amara.

RIPRODUZIONE RISERVATA