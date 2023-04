Cagliari, una marea rosa lunga trent’anni 

Il miracolo rosa. Hanno nidificato per la prima volta nel 1993 e non sono più andati via, rendendo Molentargius una meravigliosa nursery per lo splendido esercito dei fenicotteri. «Un evento straordinario non tanto per il numero di uova deposte – dice Luisanna Massa, responsabile avifauna del Parco – quanto perché la nidificazione continua a ripetersi rendendo questo luogo come uno dei più importanti del Mediterraneo». Secondo gli esperti, quest’anno si potrebbero raggiungere le diecimila coppie.

a pagina 17