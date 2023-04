Cagliari, una frenata che fa male  

Parma 2

Cagliari 1

Parma (4-2-3-1) : Buffon; Delprato, Balogh (27' st Man), Cobbaut, Ansaldi (22' st Coulibaly); Estevez, Juric (1' st Camara); Zanimacchia, Bernabé, Benedyczak (22' st Mihaila); Vazquez (42' st Circati). In panchina Chichizola, Corvi, Charpentier, Bonny, Sohm, Inglese, Zagaritis. Allenatore Pecchia.

Cagliari (4-3-2-1) : Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi (33' st Barreca); Nandez, Makoumbou (38' st Millico), Deiola (22' st Lella); Falco (33' st Pavoletti), Prelec (22' st Luvumbo); Lapadula. In panchina Aresti, Goldaniga, Altare, Di Pardo, Rog, Viola, Kourfalidis. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Gariglio di Pinerolo.

Reti : nel pt 32' Lapadula; nel st 17' Vazquez (rigore), 32' Man.

Note : ammoniti Cobbaut, Lapadula, Ansaldi, Benedyczak, Azzi, Luvumbo, Mihaila, Zappa, Coulibaly. Al 46' st Radunovic para rigore a Mihaila. Angoli 5-3 per il Cagliari. Recupero 1' e 7'.

Parma. La frenata è brusca e potrebbe aver lasciato il segno sull’asfalto. S’interrompe sul più bello, dopo dieci risultati utili consecutivi, la rincorsa del Cagliari, battuto dal Parma e scivolato così al sesto posto (di nuovo a 5 punti dal Südtirol con quattro gare da giocare). Pomeriggio stregato al Tardini, tra errori e rimpianti in un match euilibrato, condizionato e deciso dagli episodi. E dal Var. Buono l’approccio dei rossoblù che passano addirittura in vantaggio con il solito Lapadula per poi andare in tilt dopo un rigore concesso per un presunto fallo di mano di Azzi (che non convince nemmeno al ventesimo replay). L’uno-due firmato da Vazquez dal dischetto e poi da Man è una sentenza inappellabile. Radunovic, tra l’altro, para un nuovo penalty, calciato stavolta da Mihaila. È la seconda sconfitta con Ranieri in panchina dopo quella col Modena, anche questa in trasferta.

L’illusione

Falco al posto di Mancosu infortunato e Deiola per Lella le due novità nell’undici rossoblù titolare mentre Prelec vince il ballottaggio in attacco con Luvumbo. Al via pertanto Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Azzi in difesa, il trio Nandez-Makoumbou-Deiola nel cuore del campo, Falco e Prelec tra le due linee alle spalle di Lapadula. Ranieri insiste con l’alberello di Natale. Schierato attraverso il 4-2-3-1 il Parma, in avvio con Buffon, Delprato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi, Bernabè, Estevez, Juric, Zanimacchia, Vazquez e Benedyczak. Rompe il ghiaccio Benedyczak con un diagonale spettacolare ma fuori misura. Fuori anche la sventola di Estevez. Il Parma sembra avere il controllo della partita, sia dal punto di vista tecnico che territoriale. Ma al primo vero affondo, il Cagliari va in rete. Minuto 32, dalle retrovie il lancio chirurgico in verticale di Obert, sempre in verticale Prelec accompagna il pallone verso Lapadula che scarta sia Cobbaut che Buffon e centra il bersaglio da posizione defilata. Oltre al vantaggio, i rossoblù trovano anche il coraggio per osare e vanno vicinissimi al raddoppio con Azzi che entra di prepotenza in area e sfiora l’angolino alto. A chiudere la sberla di Estevez.

Il ribaltone

Pronti via, la ripresa si apre col tiro, di poco a lato, del nuovo entrato Camara. C’è fermento anche sotto l’altra porta dove Prelec, imbeccato da Zappa, viene anticipato da Delprato a mezzo metro da Buffon. Dal possibile raddoppio al pareggio, al 17’, è un attimo: il Var rileva un tocco di mano in area di Azzi (quanto meno discutibile), dal dischetto Vazquez non tradisce e per il Cagliari la partita prende una pessima piega. Debole e prevedibile la conclusione di Falco. A dir poco dirompente, invece, l’affondo di Man (appena entrato) che al 32’ s’invola a destra, taglia al centro e mette a sedere mezza difesa rossoblù prima di fulminare Radunovic. Già erano entrati Luvumbo e Lella, dentro, in successione, anche Barreca, Pavoletti e Millico per l’assedio finale. Non basta. Il Parma può addirittura segnare il terzo gol su rigore per un fallo di Lella su Mihaila, ma stavolta il portierone serbo ci mette una pezza parando il pallonetto dello stesso rumeno. Rabbia e orgoglio nel maxi recupero, non bastano neanche quelli. L’incornata di Pavoletti tra le braccia di Buffon un attimo prima del triplice fischio. Giù il sipario.

