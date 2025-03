Con tre reti (a zero) nella ripresa, il Cagliari asfalta il Monza ultimo della classe e si porta a sei punti dalla terzultima nella classifica di Serie A, l’Empoli, prossimo avversario domenica. In rete Viola (di testa), Gaetano e Luvumbo, in uno stadio “sold out”. Una neo coppia di Assemini dopo le nozze si è precipitata alla Domus: festa prima della gara.

