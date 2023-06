cagliari una favola che finisce per a 

Bari 0

Cagliari 1

Bari (4-3-3) : Caprile; Dorval, Di Cesare (18' st Zuzek), Vicari, Mazzotta (1' st Ricci); Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli (28' st Molina), Cheddira, Esposito (18' st Ceter, 34' st Folorunsho). In panchina Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Pucino, Bellomo. Allenatore Mignani.

Cagliari (4-4-2) : Radunovic; Zappa, Dossena (38' st Viola), Obert, Azzi (38' st Barreca); Di Pardo (22' st Prelec), Makoumbou, Deiola, Lella (22' st Mancosu); Luvumbo (44' st Pavoletti), Lapadula. In panchina Aresti, Ciocci, Goldaniga, Altare, Rog, Millico, Kourfalidis. All. Ranieri

Arbitro : Guida di Torre Annunz.

Rete : nel st 49' Pavoletti

Note : ammoniti Dorval, Maita, Luvumbo, Benedetti, Mancosu, Deiola. Espulsi per proteste al 15' st Maurantonio, prepar. portieri Bari, e al 29' st Catalano, prep. atletico Cagliari. Spettatori 58.206 (1.147 ospiti). Angoli 9-3 per il Cagliari. Recupero 0' e 7'.

Bari. Come nelle favole, o forse il Cagliari di Ranieri lo è davvero, una favola, da custodire gelosamente nei ricordi più cari e con un posto in prima fila nella storia del club. Si è ripreso la Serie A di prepotenza ma col cuore in mano, nell’unico modo in cui poteva farlo: vincendo a Bari (0-1) davanti a 58mila spettatori ammutoliti al gol di Pavoletti al 94’ che ha stravolto un destino che sembrava segnato dopo l’1-1 di quattro giorni fa alla Domus. L’ennesimo capolavoro di Re Claudio II, trent’anni più tardi è di nuovo lui l’artefice dell’impresa dopo una retrocessione sanguinosa e un girone d’andata al limite dell’imbarazzo. Annullati anche i cinque punti di differenza in classifica con la formazione pugliese che mentalmente - il paradosso - ha pagato il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre. I rossoblù, invece, si sono costruiti questo successo pezzo per pezzo, prendendo di petto l’avversario, incartandolo e sorprendendolo sul più bello. Una serata pazzesca e indimenticabile soprattutto per i 1200 tifosi che, irriducibili, hanno attraversato il mare e la Penisola per arrivare sin qui. Festeggiano insieme ai protagonisti, in campo c’è anche il presidente Giulini. Ma la festa è appena cominciata.

Solo Cagliari

Ranieri spreme il limone sin che può. Parte dalla panchina Mancosu, non ce l’ha fatta, invece, Nandez. L’uruguaiano ha fatto il possibile per esserci, ha provato anche a forzare nella rifinitura del mattino, ma i tempi di recupero erano troppo stretti per la lesione al flessore della coscia sinistra. Inizialmente, il tecnico romano si affida così a Radunovic (protagonista assoluto all’andata), Zappa, Dossena, Obert, Azzi, Deiola, Di Pardo, Makoumbou, Lella (barese doc), Luvumbo e Lapadula schierandoli attraverso il 4-4-2. Di Cesare l’unica novità, invece, nel Bari (4-3-3) rispetto a giovedì: al via quindi Caprile, Dorval, Di Cesare appunto, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Morachioli, Esposito e Cheddira. Quest’ultimo sembra l’ombra di se stesso. Ma in generale, tutto il Bari sembra quasi terrorizzato e soffre - paradossalmente - la pressione. Almeno cinque le occasioni nitide per i rossoblù che sfiorano subito il gol con Lapadula di testa sul cross di Luvumbo. Ancora di testa Dossena, sulla respinta del portiere il diagonale di Deiola sfiora il palo. Trema poi il San Nicola sulla sventola di Luvumbo: si salva Caprile in angolo. Sempre Deiola di testa sugli sviluppi di un corner, facile preda del portiere che si supera, invece, allo scadere del primo tempo sull’incornata di Di Pardo servito da Luvumbo. L’unico tentativo pugliese con l’incursione e il tiro (senza pretese) di Benedetti.

Il colpo di coda

Mazzotta resta negli spogliatoi, dentro Ricci. E proprio il nuovo entrato (assente alla Domus per squalifica) trova il varco giusto ma non la rete dopo una manciata di secondi dal riavvio (bravo Radunovic a chiudergli lo specchio). Ma il Cagliari non demorde, prova la conclusione con Makoumbou (respinta con i pugni dal portiere) e spinge Mignani a un doppio cambio (in campo Zuzek e l’ex Ceter). La risposta di Ranieri: fuori Lella e Di Pardo, dentro Mancosu e Prelec. E proprio sulla pennellata su punizione di Mancosu arriva il colpo di testa di Dossena respinta goffamente da Caprile. Bari in affanno. Molina e Folorunsho (che colpisce subito la traversa) le forze fresche dalla panchina. Dall’altra parte, Viola per Dossena (crampi) e Barreca per Azzi. Ma soprattutto Pavoletti per Luvumbo. Al 94’ la zampata vincente col sinistro del capitano sul cross-gioiello di Zappa vale la Serie A.

