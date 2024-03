Cagliari, una domenica di magia rosa 

La SoloWomenRun, il cui numero di edizioni coincide con quella dei successi, è corsa ed è solidarietà. La voglia di fare un po’ di attività fisica, di stare insieme e di costruire qualcosa si sono mescolate anche ieri, per decretare la riuscita di una manifestazione graziata anche dalla pioggia. Alla Fiera moltissime delle circa 12.500 iscritte hanno fatto festa, prima e dopo il giro di circa 5 km in città, scherzando e ballando, applaudendo le 125 agoniste al traguardo della 10 km e rivolgendo applausi di ammirazione a Claudia Pinna.

La vincitrice

La sangavinese, capitana del Cus Cagliari, a 46 anni non vuole chiudere una carriera costellata di successi e oggi affianca l’instancabile volontà di correre con il piacere di insegnare e allenare gli altri. Per questo, dai microfoni di Radiolina che continua a mandare musica e guidare l’intrattenimento, rivolge un appello a tutte, perché non trascurino il movimento: «Fate una corsa oppure fate una camminata, non importa cosa, ma fatelo, senza trovare scuse. In ogni fase della vita bisogna sempre avere un motivo per far qualcosa. Senza pensare a ciò che si faceva prima e magari non si riesce più: resettare, darsi degli obiettivi e fare, fare, non stare a guardare», dice ricordando uno dei temi della SoloWomenRun, sempre sostenuta dal Comune di Cagliari, e cioè che lo sport è salute e prevenzione.

La gara

Claudia Pinna prima, Elisa Spazzafumo (viareggina e cagliaritana adottiva, 29 anni) seconda, Roberta Ferru terza con i suoi 55 anni portati come fossero piume. Il duello tra le due migliori si decide in discesa, al secondo passaggio in via Manno. Ma il bello in questa manifestazione è il contorno, gli applausi delle 12mila della Open di 5 km che hanno appena finito. Claudia non partecipava dal 2015 e se l’è goduta: «Rispetto alla prima edizione è un’altra cosa», dice. «Questa volta vedevi magliette rosa dappertutto, a bordo strada, all’arrivo: è stata una vera festa delle donne e mi piace l’idea di aver dato un segnale. La presenza, la voglia di competere anche se non è questo lo scopo principale, rispetto a nove anni fa per me è stata un’altra cosa». E alla fine è arrivata l’ennesima vittoria: «Non ho voluto mettere da subito tutto l’agonismo, perché mi piaceva l’idea di correre assieme alle altre ragazze, poi alla fine ci siamo sgranate, ogni corsa ha la sua stiria ed è andata così. Ma la vittoria non era nei miei pensieri, non questa volta».

La grande festa

Dalla Fiera il serpentone si muove in ritardo. Non è facile per tutte essere puntuali (e in fondo non è neppure così vitale), anche perché chi arriva in treno deve camminare dalla stazione. A proposito, nonostante gli sforzi di Trenitalia (8 carrozze aggiuntive da San Gavino), chi è arrivato da più a nord, come i gruppi di Oristano, ha sofferto parecchio. Un viaggio tutt’altro che agevole.

In marcia

In città molte si sono unite alla carovana che era già partita, hanno dispiegato gli striscioni delle associazioni, sfoggiato parrucche colorate, cantato, ballato, fischiato (sì, con i fischietti rossi della campagna comunale contro la violenza), sorriso nel vedere le tantissimi multe per chi ha lasciato l’auto lungo il percorso, ignorando i cartelli di divieto, e gioito alla fine quando, al rientro alla Fiera con la soddisfazione di aver completato il percorso, la festa è proseguita. Molte si sono fermate nei bar, all’ora di pranzo non c’era ristorante in cui non ci fosse qualcuno con lo zainetto rosa. La SoloWomenRun è tante cose, anche un affare per gli esercenti cagliaritani. Appuntamento al 2025, ma nel frattempo ci sarà da vedere i tre vincitori del charity goal : tre progetti solidali attendono di essere finanziati.

