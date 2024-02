Cagliari, un sit-it dei giornalisti per dire no alle “leggi bavaglio” 

Tappa a Cagliari della mobilitazione nazionale promossa della Fnsi contro la cosiddetta legge bavaglio. Giornaliste e giornalisti della Sardegna si sono ritrovati davanti alla Prefettura, in piazza Palazzo, per un flash mob organizzato da Fnsi, Assostampa e Ordine regionale dei giornalisti, presente la segretaria nazionale della Federazione della stampa, Alessandra Costante. Una delegazione del sindacato, dell'Ordine e di Giulia giornaliste Sardegna è stata ricevuta dal prefetto Giuseppe De Matteis, a cui è stata consegnata la lettera-appello in cui si chiede al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non firmare la legge. Lo scorso dicembre, la Camera dei deputati ha approvato un emendamento del deputato Enrico Costa per modificare il codice di procedura penale e vietare la pubblicazione (per intero o per estratto) delle ordinanze di custodia cautelari fino alla fine dell'udienza preliminare. Il testo approvato alla Camera ora è all'esame del Senato: per la Fnsi, costituisce una gravissima violazione dell'articolo 21 della Costituzione e va oltre la direttiva europea che non è diretta ai giornalisti. «I giornalisti italiani sono mobilitati per salvaguardare la dignità della loro professione e tutelare il diritto dei cittadini a essere informati, correttamente e tempestivamente», ha spiegato Alessandra Costante.

