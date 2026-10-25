cagliari, un punto prezioso 

Il Cagliari torna dalla trasferta pugliese con un pareggio per 3-3 contro la Femminile Molfetta, al termine di una gara intensa e combattuta, giocata su ritmi elevati. Le rossoblù arrivavano all’appuntamento dopo la bella vittoria contro la Women Roma e hanno confermato di poter competere anche lontano da casa, conquistando un punto prezioso. Il risultato premia la determinazione della formazione cagliaritana, capace di reagire per tre volte alle reti avversarie.

Lo studio

La prima parte di gara è caratterizzata da una fase di studio, con le due formazioni attente a non concedere spazi. A sbloccare il risultato, all’11’, sono le padrone di casa, ma la risposta del Cagliari non tarda ad arrivare: tre minuti più tardi Filipa Mendes finalizza al meglio l’ottimo pallone messo in mezzo da Virdis e firma l’1-1. Il Molfetta, però, torna avanti a quattro minuti dall’intervallo, costringendo le ospiti a inseguire nuovamente. Nel finale di frazione Ricottini evita un ulteriore allungo delle pugliesi, prima che, a un minuto dalla sirena, sia ancora Mendes a trovare la via del gol per il 2-2 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Protagoniste

La ripresa si apre con lo stesso ritmo sostenuto. Dopo appena due minuti il Molfetta si porta nuovamente in vantaggio, ma il Cagliari reagisce ancora e trova il 3-3 grazie a Julia Ferreira, autrice di una splendida punizione che non lascia scampo al portiere avversario. La partita si accende ulteriormente, con entrambe le squadre alla ricerca del colpo decisivo. Nel finale sono soprattutto le padrone di casa a spingere, ma Ricottini si prende la scena con interventi determinanti. Straordinaria, in particolare, la parata a quindici secondi dalla sirena, quando nega un gol che sembrava ormai fatto. Finisce 3-3, con il Cagliari che porta a casa un punto dopo una prestazione di carattere.

Serie B

In serie B femminile sorride il Quartu, che davanti al proprio pubblico supera 2-0 il Club Sport Roma, conquistando un successo importante per il campionato. Sconfitta interna, invece, per l’Oristanese, battuta 3-0 dal Pero, mentre arriva una convincente vittoria casalinga per il Decimoputzu, che si impone con un netto 5-1 sull’Eventi Futsal. Turno di riposo, infine, per CUS Cagliari e Ittiri.

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