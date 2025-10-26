Cagliari, un punto pazzesco a verona 

Verona 2

Cagliari 2

Verona (3-5-2) : Montipò; Núñez (16' pt Bella-Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (25' st Fallou), Akpa Akpro (1' st Bernede), Gagliardini, Serdar, Bradarić; Giovane (33' st Sarr), Orban (33' st Harroui). In panchina Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Slotsager, Ebosse, Mosquera, Niasse, Ajayi. Allenatore Zanetti.

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert; Palestra (33' st Felici), Folorunsho (17' st Pavoletti), Prati (41' st Mazzitelli), Liteta (1' st Adopo), Idrissi; Borrelli, Gaetano (18' st Luvumbo). In panchina Ciocci, Sarno, Luperto, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Rog, Cavuoti, S. Esposito. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Dionisi (L'Aquila).

Reti : nel primo tempo 23' Gagliardini, nella ripresa 14' Orban, 32' Idrissi, 47' Felici.

Note : ammoniti Akpa Akpro, Gagliardini, Nelsson, Obert, Pavoletti, Mazzitelli, Borrelli. Angoli 3-2. Recupero 4' pt-6' st.

È un punto ma ne vale tre. Consente intanto al Cagliari di rimettersi subito in marcia dopo il ko col Bologna, riporta fiducia e consapevolezza in vista di un altro scontro diretto importante fra tre giorni alla Domus col Sassuolo e, aspetto tutt’altro che marginale, tiene il Verona a -4 in classifica e dentro la sua crisi. Arriva poi al 92’, con un gran gol di Felici, dopo una partita complicata e una rimonta pazzesca. Potenza di un pareggio, insomma, sofferto ma meritato in fondo dalla squadra di Pisacane, che non si fa divorare dallo sconforto quando è sotto di due reti, resta così in partita sino a quando trova le forze e, soprattutto, gli uomini per raddrizzarla. L’uno-due gialloblù con Gagliardini e Orban tra primo e secondo tempo, Idrissi la riapre a tredici minuti dal novantesimo mentre Felici, appena entrato, completa la rimonta sul più bello. Finisce 2-2, dunque, tra la soddisfazione per un pari prezioso, un occhiolino alla Dea Bendata, ma anche gli applausi per il portiere Caprile, veronese protagonista a Verona. E ancora decisivo.

La rivoluzione

Al via il Cagliari che non ti aspetti con Gaetano e Idrissi per la prima volta titolari quest’anno e il 19enne zambiano Liteta all’esordio assoluto in Serie A. Ma a far rumore sono soprattutto le esclusioni di Esposito, Adopo e Luperto, considerati anche i forfait di Mina e Deiola, oltre a quelli di Di Pardo, Radunovic, Pintus e, chiaramente, Belotti. Gli undici, schierati con il 3-5-2, sono pertanto Caprile in porta, Zappa, Zé Pedro e Obert in difesa, Palestra, Folorunsho, Prati, Liteta e Idrissi sulla linea di centrocampo, l’inedita coppia Gaetano-Borrelli in attacco. Stesso modulo scelto da Zanetti per i gialloblù, a loro volta in campo con Montipò, Núñez (costretto a cedere il testimone a Bella-Kotchap già al 16’), Nelsson, Valentini, Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Serdar, Bradarić, Giovane e Orban.

Avanti Verona

Avvio pungente dei rossoblù che ci provano già al primo giro di lancette con Borrelli (palla non troppo lontana dal sette) quindi con un rasoterra di Gaetano, di pochissimo a lato complice una deviazione. Quindi il Verona, al primo vero affondo, passa, su punizione. Minuto 23, il fallo di Zé Pedro su Giovane sulla trequarti consente allo stesso brasiliano di pennellare per Gagliardini che con la torsione della nuca trova una traiettoria imprendibile per Caprile. Che quando può, invece, ci mette una pezza. Anzi, due. Prima devia sulla traversa il tentativo di Serdar, a seguire il tap-in di testa di Orban. Rossoblù in affanno, non vanno oltre la punizione (sopra la traversa) di Gaetano.

La rimonta

Subito dentro Adopo per Liteta nella ripresa e ancora provvidenziale Caprile sul tiro a botta sicura di Giovane. Nulla può, però, sul raddoppio gialloblù al 14’: Bernede lancia Giovane sulla fascia, il cross per Orban che incrocia col destro. Cagliari in bambola, Pisacane prova a scuoterlo dalla panchina inserendo Luvumbo e Pavoletti. Ancora Caprile decisivo, stavolta sul tentativo di Valentini. E quando meno te l’aspetti, Idrissi riapre il match: chirurgico il lancio in verticale di Obert per l’esterno di Sadali che va sul fondo e col sinistro calcia in porta. È il 32’, Pisacane ora ci crede e prova ad alzare il ritmo con Felici. E proprio quest’ultimo, approfittando della sponda di Pavoletti, si infila come un’anguilla in area e fulmina Montipò con un fendente in diagonale firmando così il 2-2, un incredibile 2-2 che vale oro.

