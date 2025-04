Cagliari, un punto fra gli sbadigli 

Empoli 0

Cagliari 0

Empoli (3-4-2-1) : D. Vásquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia (20' st Ebuehi), Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito (39' st Solbakken), Cacace; Kouamé (25' st Colombo). In panchina Seghetti, Brancolini, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Konate. Allenatore D'Aversa.

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Palomino (27' st Zappa), Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati (37' st Deiola); Zortea, Viola (14' st Gaetano), Luvumbo (14' st Coman); Piccoli (37' st Pavoletti). In panchina Ciocci, Sherri, Marin, Jankto, Makoumbou, Obert, Kingstone, Felici. Allenatore Nicola.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Note : ammoniti Luperto, Palomino, Augello, Pavoletti. Angoli 2-3. Recupero 1' pt-4' st.

Inviato

Empoli . Pareggiotto, un passo avanti in classifica (per entrambe) ma con un Empoli in queste condizioni, il Cagliari avrebbe potuto osare di più. Caprile ha salvato in un paio di occasioni, dall’altra parte una parata di Vasquez giusto per la presenza. Per i mille bellissimi, instancabili sostenitori del Cagliari la gioia di una lunga gita in Toscana e il brunch made in Sardinia prima della partita, ma poco o nulla dal campo.

Nicola conferma Palomino, Luvumbo è la novità e gioca a sinistra nel 4-2-3-1 di Nicola. Il Cagliari parte bene, un errorino di Palomino innesca Cacace che davanti a Caprile passa anziche tirare, al 5’. I rossoblù sono pericolosi al 10’, Luvumbo al 12’ in area sguscia con una magia e dal fondo il tuo tiro-cross non è raccolto. L’Empoli si perde quando arriva dalle parti di Caprile, comunque insiste dalla parte di Palomino, dove c’è Cacace. Goguchidze ha i tempi di Luvumbo, se non lo anticipa gli toglie l’aria e sono scintille. In contropiede i rossoblù pungono, secondo corner al 19’, ma sul ribaltamento Empoli pericoloso con Henderson a rimorchio di Kouame, nulla di fatto. Caprile sventa un pericolo enorme al 24’, corner da sinistra di Henderson, palla nel “7” esterno e paratona del portiere rossoblù. A seguire, sinistro di Piccoli rasoterra, al 25’, parata facile di Vasquez, era un contropiede mal riuscito.

In mezzo Adopo è semplicemente imperioso, una diga insuperabile. Cagliari finalmente dalle parti di Vasquez, due intuizioni di Prati (era ora) e prima Luvumbo poi Zortea non concretizzano. Per uno scontro (violento) fra Piccoli ed Henderson, gioco fermo e il dubbio è che fosse fallo dell’empolese, è il 38’. Finale di tempo stanco, il caldo leva la voglia di spingere.

La ripresa

Nessun cambio. Al 4’ Viola fa tremare il Castellani, punizione che sfiora il palo di destra, Luperto si prende un giallo per fallo di ostruzione poco dopo. Henderson da fuori prova a sorprendere Caprile, palla in curva (6’). Al 14’ fuori Luvumbo e Viola, ecco Coman e Gaetano. Giallo anche per Palomino che si immola dopo uno svarione di Gaetano (16’). Sambia fa tremare il Cagliari con una punizione da 25 metri, palla vicina al palo di destra. Prima azione della ripresa Coman-Gaetano, corner da sinistra, ancora Coman di testa a lato. Empoli pericoloso, contropiede, parata di Caprile su rasoterra di Cacace, poi salva Palomino. Il Cagliari ha fatto venti passi indietro, D’Aversa ci prova con Ebuhei per Sambia e Colombo per Kouame (24’), Zappa rileva Palomino (26’). La parata pazzesca di Caprile (33’) è a gioco fermo, entrano Deiola e Pavoletti (35’) per Prati e Piccoli, ma le squadre non ne hanno più. Solbakken per Esposito (38’), il norvegese vola in contropiede ma Augello lo abbatte, ammonito. Come Pavoletti, gomiti troppo alti su Henderson. Fra uno sbadiglio e l’altro, si chiude. Il Cagliari saluta la sua curva, compreso il lancio delle maglie bianche ai tifosi. Il momento più bello di una lunga giornata .

