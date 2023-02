Cagliari, un punto e qualche rimpianto  

Venezia 0

Cagliari 0

Venezia (3-5-2) : Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni; Candela, Busio, Jajalo (19' pt Milanese), Ellertsson (22' st Andersen), Zampano (32' st Cheryshev); Pohjanpalo (32' st Novakovic), Pierini (22' st Johnsen). In panchina Mäenpää, Bertinato, Ciervo, Ceppitelli, Sverko. Allenatore Vanoli.

Cagliari (4-4-1-1) : Radunovic; Zampa, Goldaniga, Dossena, Obert; Luvumbo (48' st Pavoletti), Rog, Makoumbou, Lella (46' pt Barreca); Kourfalidis; Mancosu (23' st Prelec). In panchina Aresti, Lolic, Altare, Capradossi, Deiola, Azzi, Delpupo, Millico. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Note : ammoniti Zampano, Ellertsson, Milanese. Al 41' st espulso Hristov per fallo da ultimo uomo. Angoli 10-4 per il Cagliari. Recupero 3' e 5'.

Inviato

Venezia. Un pareggio tira l’altro e conferma i limiti del Cagliari in trasferta, dove non vince da cinque mesi e mezzo. Allo stesso tempo, evidenzia l’applicazione e la testardaggine di una squadra organizzata che ha una sua quadratura, ormai, anche nelle difficoltà più estreme, e da lì non la schiodi nemmeno con le ruspe. Un punticino di vista, insomma, sul campo di un Venezia baldanzoso e ridimensionato dopo gli ultimi exploit. Nel ricordo di quel maledetto 22 maggio che segnò la retrocessione più assurda, ma con prospettive ben diverse. Lo 0-0, stavolta, consente, infatti, ai rossoblù di ammortizzare i rimpianti e di tenere botta in classifica in vista del big match di mercoledì con il Genoa alla Domus, dove, al contrario, non sbagliano più un colpo.

Lella, chance e forfait

Tanti assenti, compreso Lapadula, squalificato dopo l’espulsione di Bari. Ranieri conferma comunque l’assetto del San Nicola, e quindi la difesa a quattro, inserendo Kourfalidis al posto dell’italo-peruviano e avanzando Mancosu, prima punta di riferimento. Al via quindi Radunovic, Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert, Luvumbo, Makoumbou, Rog, Lella, Kourfalidis e Mancosu, schierati attraverso il modulo 4-4-1-1 (che diventa 4-2-3-1 in fase di non possesso). Tradizionale 3-5-2 per il Venezia, che rompe a sua volta il ghiaccio con Joronen, Svoboda, Hristov, il tonarese Carboni (in panchina l’altro ex Ceppitelli), Zampano, Busio, Jajalo (costretto a cedere il testimone a Milanese già al 19’), Ellertsson, Candela, Pohjanpalo e Pierini. Partono meglio i lagunari, subito al tiro con Ellertsson, poi ancora con Pohjanpalo (non si fa sorprendere in entrambi i casi Radunovic). Cagliari sornione, concede il pallino del gioco all’avversario e si affida alle improvvisate di Luvumbo. Arriva così l’occasione di Lella sotto porta (para il portiere) sul cross dell’angolano, che qualche minuto prima aveva tentato la conclusione personale (abbondantemente fuori). Proprio in chiusura di tempo si ferma lo stesso Lella (sospetto stiramento), al suo posto Barreca, che prende il posto a sinistra.

Un rosso e zero reti

Il Cagliari si presenta col 3-5-1-1 al rientro dagli spogliatoi, e con Luvumbo nel cuore dell’attacco (prima in coppia con Mancosu, poi con Prelec) è decisamente tutta un’altra storia. L’angolano è una continua spina nel fianco della retroguardia veneta, suo anche l’unico vero tentativo rossoblù (respinto) nella ripresa. Ed è sempre lui, all’84’, a procurare la punizione dal limite (con tanto di “rosso” per Hristov) che potrebbe svoltare il match, ma che Rog spreca calciando fuori. Tradito poi dai crampi, cede il testimone a Pavoletti nel recupero.

Tra le occasioni sprecate dal Cagliari anche un colpo di testa di Prelec a porta spalancata nel finale. Provvidenziale all’ultimo respiro, invece, l’intervento di Barreca che ferma giusto in tempo Johnsen lanciato a rete in contropiede. Sospiro di sollievo o magra consolazione, poco cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata