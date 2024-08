Cagliari, un punto difeso col cuore 

Cagliari 1

Como 1

Cagliari (3-5-2) : Scuffet; Zappa, Mina (22’ st Palomino), Luperto; Azzi, Deiola, Prati (15’ st Adopo), Marin, Augello (36’ st Obert); Luvumbo (22’ st Lapadula), Piccoli (36’ st Pavoletti). In panchina Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Viola, Jankto, Wieteska, Pereiro, Kingstone, Felici. Allenatore Nicola.

Como (4-4-2) : Reina; Iovine, Dossena (44’ st Goldaniga), Barba, Alberto Moreno; Strefezza, Mazzitelli (24’ st Sergi Roberto), Braunöder (1’ st Perrone), Da Cunha (13’ st Paz); Cutrone, Belotti (13’ st Cerri). In panchina Audero, Vigorito, Sala, Gabrielloni, Jasim, Fadera, Engelhardt. Allenatore Fàbregas.

Arbitro : Di Bello di Brindisi .

Reti : nel primo tempo 44’ Piccoli, nella ripresa 8’ Cutrone.

Note : ammoniti Braunöder, Prati, Alberto Moreno, Marin. Angoli 5-6 per il Como. Recupero 3’ pt-7’ st. Spettatori 16.365 (sold out nei settori ordinari) per un incasso di 378.068 euro.

Uno a uno e va bene così. Un secondo pareggio di fila in casa assomiglia a un punto guadagnato. Il Cagliari si sfalda nel secondo tempo e non vede più la palla, o quasi. Nel primo, invece, funziona tutto benissimo, gol del vantaggio compreso. Insomma, un tempo per parte e la testa si sposta a Lecce, dove i giallorossi hanno già l’acqua oltre la gola.

Alla Domus strapiena si comincia con il tributo a Eriksson, ma soprattutto per Ninnino Orrù. Nicola sceglie Mina, a sorpresa. Wieteska in panchina, dall’altra parte Dossena segue Piccoli, duello molto fisico, su Luvumbo c’è Barba. Il Como va in gol al 3’, ma Belotti è chiaramente in fuorigioco. Cagliari pimpante, con la giusta energia. All’8’ una fuga di Azzi a destra e il cross procurano il primo corner, da sinistra. Luvumbo comincia la sua personale lotta con l’arbitro di turno, Di Bello lo ammonisce verbalmente. Al 12’ giallo per Braunoder (Azzi abbattuto) e primo tiro in porta di Moreno, bene Scuffet.

il Cagliari sceglie le corsie per passare, si accende Luvumbo: al 12’, se ne va sulla destra, rientra in area e centra il palo. Splendido. Al 16’ Prati colpisce Strefezza e viene ammonito. Tanto Cagliari dopo il 20’, Luvumbo sempre da destra si scatena e semina il panico in area. Piccoli al 24’ non sfrutta un liscio di Barba e la appoggia a Reina. Il Como cerca di controllare la palla, possesso sterile che porta a due tentativi da fuori che non impensieriscono Scuffet. Al 34’ scossa rossoblù con Azzi, che parte da destra e tira debolmente. Ancora Cagliari, al 39’ Luvumbo crossa da destra e mette paura alla difesa comasca. Ammonito Moreno, che falcia Azzi in corsa. Poi il gol che fa esplodere la Domus: 44’, Prati solleva un pallone in area, Luperto di testa verso il centro e Piccoli anticipa Barba sempre di testa: 1-0. Gol da bomber vero.

La ripresa

Fuori Braunoder, dentro Perrone, appena arrivato. Il Como inizia all’attacco, quasi a testa bassa, e da un corner da destra arriva il pareggio: Cutrone anticipa Zappa su assist di Dossena, ottavo minuto. La Domus incassa ma i cori non cessano. Il Cagliari si allunga, Fabregas pesca Nico Paz, appena giunto dal Real Madrid, per Da Cunha e Cerri per Belotti. Nicola sceglie Adopo per Prati, è il 15’.

Un cross di Azzi trova in area Piccoli, ma Reina è veloce in presa. La partita si sporca, ammonito anche Marin (fallo su Cerri), Cagliari che cede metri e si scuote solo al 21’, cross di Deiola e Adopo ci prova da fuori. Dentro Palomino e Lapadula, fuori Mina (in affanno) e Luvumbo. Augello da fuori ciabatta sul fondo, il Como non molla. Fuori Mazzitelli, dentro Sergi Roberto (altro acquisto top). E il Como è sempre più pericoloso: al 25’ Zappa salva su Strefezza, poi Scuffet - sul corner - fa la parata del giorno, al “sette” su Nico. Como padrone del campo, il cooling break fa respirare il Cagliari. Nicola chiama Obert e Pavoletti, fuori Piccoli e Augello. Nel finale ci prova Marin (88’) e per due volte Cerri, nel recupero, grazia i sedicimila della Domus. Poteva andare molto peggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA