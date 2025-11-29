Cagliari, un pugno di mosche e rimpianti 

Juventus 2

Cagliari 1

Juventus (3-4-2-1) : Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram (25' st Miretti), Kostić (1' st Cambiaso); Conceição (40' st Cabal), Yıldız (40' st Openda); Vlahović (31' pt David). In panchina Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adžić, João Mário, Pedro Felipe. Allenatore Spalletti.

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo (36' st Gaetano), Liteta (8' st Prati), Folorunsho (36' st Kılıçsoy), Obert (8' st Idrissi); S. Esposito (24' st Felici), Borrelli. In panchina Ciocci, Radunović, Juan Rodríguez, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Pavoletti, Luvumbo. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Crezzini di Siena.

Reti : nel primo tempo 26' Esposito, 27', 46' Yıldız.

Note : angoli 1-6. Ammoniti Obert, Folorunsho, Felici, Prati, Cambiaso, Deiola. Recupero 3' pt-4' st.

Ci ha provato, ci ha sperato, ci ha creduto, e a tratti ha dato pure la sensazione di poter reggere il confronto con la Juventus restando in partita sino alla fine, magra consolazione. Il Cagliari lascia lo “Stadium” con un pugno di mosche e rimpianti in mano mentre comincia a sentire sul collo il fiato delle ultime tre in classifica. Non è bastato, dunque, il terzo gol stagionale di Esposito a corredo di una prova corale con uno spirito costruttivo che ha portato spesso i rossoblù nelle condizioni ottimali nell’area piemontese. Spietati episodi, hanno soffocato la buona volontà, le idee, l’applicazione, ed esaltato, allo stesso tempo, il tasso qualitativo della squadra di Spalletti, risalita sul treno che porta in Europa. La doppietta di Yıldız ha così segnato i confini del match fissando il punteggio sul 2-1. Brividi su brividi. E domenica prossima alla Domus arriva la Roma. Prima, però, gli ottavi di Coppa Italia, mercoledì a Napoli.

Le sorprese rossoblù

Cambia ancora Pisacane, tra Deiola in difesa e il rilancio dal primo minuto del 19enne Liteta nel ruolo di regista. Gli undici rossoblù al via - schierati attraverso il 3-5-2, a stretto giro poi col 4-3-3 - sono Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert, Esposito e Borrelli. È sempre il 3-4-2-1, invece, il modulo di riferimento della formazione bianconera, in campo con Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostić, Conceição, Yıldız e Vlahović (costretto, però, a cedere il testimone a David dopo mezz’ora).

Illusione e ribaltone

La Juve mette subito il cappello in ogni zolla del campo, ma il Cagliari non resta certo a guardare e nelle ripartenze punge. Ispiratissimo Palestra, che prima tenta la conclusione dal limite dell’area (la deviazione in angolo di Kelly) poi al 26’ ruba palla a Kostić, avanza e la mette al centro per Esposito, al secondo gol di fila. Bravissimo nell’occasione, l’ex Inter, ad anticipare in corsa il recupero di Locatelli. La gioia dura, però, un minuto appena: Thuram vince un rimpallo, Yıldız si infila tra Adopo e Luperto e insacca. È un crescendo bianconero e al primo minuto di recupero arriva il raddoppio con un’azione spettacolare: il tacco a smarcare Kalulu di McKennie sul lancio di Locatelli, la palla arriva ancora sui piedi di Yıldız che batte Caprile per la seconda volta.

Errori e rimpianti

Riavvio straripante per la Juve che sfiora il tris due volte in pochi minuti: decisiva l’uscita di Caprile sul tentativo di Conceição, di poco a lato la staffilata di Koopmeiners. Cosi, già al 7’, Pisacane effettua un doppio cambio inserendo Prati e Idrissi. E proprio quest’ultimo, imbeccato da Esposito, cerca l’affondo vincente a sinistra ma trova i guanti di Perin. Dentro nel Cagliari anche Felici, poi ancora Kiliçsoy e Gaetano, mentre Spalletti rilancia Miretti, quindi Cabal e Openda. Il guizzo di Felici a due minuti dal 90’, Perin salva. Ancora il portiere, allo scadere, intercetta il colpo di testa di Gaetano, sporcato da Miretti col braccio? Il Cagliari protesta, l’arbitro lascia proseguire e la Juve si porta a casa i tre punti.

