Cagliari, un primo tempo da sogno 

Cagliari 2

Juventus 2

Cagliari (3-4-1-2) : Scuffet; Hatzidiakos (42' st Wieteska), Mina, Dossena; Nandez (33' st Zappa), Makoumbou, Sulemana (1' st Prati), Augello; Gaetano (23' st Deiola); Shomurodov (33' st Viola), Luvumbo. In panchina Radunovic, Aresti, Di Pardo, Azzi, Obert, Lapadula, Oristanio, Jankto, Kingstone. All. Ranieri.

Juventus (3-5-2) : Sczcesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (23' st McKennie), Alcaraz (1' st Yildiz), Locatelli (29' st Milik), Rabiot, Cambiaso (41' st Illing Jr); Vlahovic, Chiesa. In panchina Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Kostic, Alex Sandro, Rugani, Djalò, Nicolussi Caviglia. All. Allegri.

Arbitro : Piccinini di Forlì

Reti : nel pt 30' Gaetano (rigore), 35' Mina (rigore); nel st 16' Vlahovic, 42' Dossena (autorete).

Note : ammoniti Sczcesny, Luvumbo, Weah, Bremer, Nandez. Spettatori 16.179, incasso 512.084 euro. Angoli 4-3 per il Cagliari. Rec. 5' e 5'.

Un Cagliari straripante per 45 minuti non basta, la Juve lo riacciuffa nel finale. Juve che – parola del suo capitano – non capiva nulla, nelle mani dei rossoblù mai così affascinanti. Poi, nel secondo tempo, la terza in classifica ha mostrato gli artigli, i muscoli e la voglia di riemergere. Una punizione, un’autorete e tanta forza, Allegri si salva e Ranieri può comunque festeggiare per la vittoria con l’Atalanta, il pari di San Siro e il punto di ieri sera, pesantissimo.

Alla notte della Domus il Cagliari ha tre difensori - Hatzidiakos, Mina e Dossena - e quattro in mezzo, il rientrante Nandez, Makoumbou, Sulemana e Augello, davanti a loro c’è Gaetano, supporto alle punte Shomurodov e Luvumbo. La Juve è molto simile, con Szczesny fra i pali, i cinque in mezzo sono Weah, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso e il play Locatelli, davanti la super coppia Chiesa e Vlahovic.

Al 2’ subito Luvumbo, parte a destra, punta Gatti, si accentra e il suo sinistro è alto di poco. Il Cagliari inizia con la faccia giusta. Al 9’, su corner di Augello, Shomurodov se la aggiusta sul sinistro e sfiora l’incrocio. Non sembra vero. Minuto 15, un altro corner (dopo una serpentina di Luvumbo) consente a Shomu di colpire indisturbato, ma il colpo di testa è debole. La Juve fa fatica a passare, il Cagliari aspetta e riparte. Ancora Luvumbo, su break di Nandez: è il 19’, il cross da destra è sfiorato da Gaetano, palla a lato. La Juve riparte in contropiede, Vlahovic e Weah non concretizzano. Il fallo di Gatti (24’) su Luvumbo è da giallo, ma Piccinini lo grazia.

Al 27’ il Var richiama Piccinini, il fallo di mano di Bremer su un contrasto in area è chiaro, lampante. Sul dischetto ci va Gaetano: il gol perfetto. Il Cagliari fa sognare: in contropiede Shomurodov - su palla recuperata con la forza - trova Luvumbo solo a destra, palla a lato. La Domus ribolle. E al 36’ è il pandemonio: Shomu lancia Luvumbo in contropiede, in area lo travolge Szczesny. Sul dischetto ci va Mina, un altro gol perfetto: 2-0. Pazzesco.

Al 43’ la reazione della Juve è in un gol, annullato, di Vlahovic: Chiesa lo serve, il serbo è in off side. Il check è lungo ma Piccinini non cambia idea. Giallo a Luvumbo e Weah in pieno recupero, il fallo del francese è più grave.

La ripresa

Ci sono Prati per Sulemana e Yldiz per Alcaraz. Al 4’ Shomurodov si libera di Bremer e, dal fondo a destra, “spara” un rasoterra che attraversa l’area piccola. Una palla vagante fuori area è preda di Prati, il suo destro fa volare Szczesny. Però la Juve ha un altro piglio: più concreta, più fisica. E ci mette un quarto d’ora per tornare in partita: punizione da sinistra, venti metri, Vlahovic aggira la barriera e dimezza lo svantaggio. La Juve cresce, Allegri sceglie McKennie e Milik e gioca con quattro punte. Bianconeri a testa bassa, rossoblù in riserva ma con un cuore enorme, la battaglia è soprattutto dalle parti di Scuffet. Il pasticcio lo combina Dossena a tre dalla fine: perde palla per distrazione, poi sul cross successivo la sua deviazione supera Scuffet. Viola, un minuto dopo, su punizione mette i brividi alla Juve. Al 95’ Scuffet salva quasi sulla linea. È un gran punto.

RIPRODUZIONE RISERVATA