Cagliari, un pieno d’energia 

Nuorese 0

Cagliari 9

Nuorese (4-4-2) : Ruggiu (1’ st E. Manfredi, 18’ st Carta), Rivera (21’ st Mereu), Peana (1’ st Moro), Emerson (32’ pt Graf, 30’ st Pinna), L. Manfredi (30’ st Zola); Demurtas (1’ st M. Ruggeri), Steri (30’ st Aru), F. Ruggeri (1’ st Puddu), Passalenti; Cocco (1’ st Gungui), Piredda (1’ st Tadeu Moro). Allenatore Rusani.

Cagliari (4-4-2) : Aresti (13’ st Scuffet), Zappa (1’ st Augello), Goldaniga, Dossena (1’ st Catena), Azzi (30’ st Arba); Pereiro (30’ st Vinciguerra), Sulemana, Deiola (30’ st Marcolini), Desogus (1’ st Jankto); Pavoletti (1’ st Viola), Petagna. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 19’, 26’ Pavoletti, 44’ Desogus; nella ripresa, 9’, 42’ Viola, 23’, 27’ (r), 41’ Jankto, 39’ Petagna.

Note : spettatori 3.500.

Nuoro. L’energia giusta il Cagliari la cerca in Barbagia. Nella terra del Redentore, i rossoblù di Claudio Ranieri disputano una buona sgambata con la Nuorese, ricevendo l’affetto incontenibile dei tremila spettatori accorsi al Frogheri. Il bagno di folla, a distanza di sei anni dall’ultima esibizione qui, è una ricarica naturale di adrenalina in vista della ripresa del campionato, il 26 novembre alla Unipol Domus quando, a pranzo, è atteso il Monza. In campo il tecnico di Testaccio vuole testare se tutti i componenti della rosa, orfana dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, sono al meglio: la risposta è affermativa e, ferma restando la giornata di festa, confortante. Al fischio finale dell’arbitro Collu il risultato dice Cagliari 9-Nuorese 0.

Entusiasmo

Sin dal riscaldamento si levano cori e applausi in un clima di grande entusiasmo ed euforia. Nuoro è una culla del tifo rossoblù. Durante il riscaldamento, dalla tribuna gremita il termometro degli applausi schizza all’insù per Pavoletti, Ranieri e (ospite d’onore) Gianfranco Zola, che su questo campo ha mosso i primi passi prima di spiccare il volo. Ad accogliere le squadre in campo la scuola calcio verdazzurra, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, e la dirigenza del club barbaricino, terzo in classifica nel girone B di Promozione.

La gara

Per una gestione dei carichi di lavoro Ranieri rinuncia a Mancosu. Il tecnico parte col 4-4-2, schierando l’attacco di peso con Pavoletti e Petagna. La scelta paga presto: al 19’, su assist del redivivo Pereiro, Pavoletti spizza quanto basta per bucare Ruggiu. L’eroe di Bari esalta il pezzo forte della casa: con un’incornata (26’) raddoppia su angolo di Pereiro. Che ripete l’assist (43’) per il 3-0 del baby Desogus. Nella ripresa il Cagliari dilaga con Viola (doppietta), Jankto (tripletta) e Petagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA