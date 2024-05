Nello scontro che valeva una fetta di salvezza alla Domus, il Cagliari si salva dopo aver sentito il profumo della vittoria. I rossoblù giocano un ottimo primo tempo, vanno in vantaggio con Mina ma poi perdono Gaetano, espulso per un fallo a centrocampo. Nella ripresa il Lecce in superiorità numerica domina la sfida, trova il pareggio nel finale e poco prima del 90’ centra due pali. Per Ranieri è «un punto guadagnato».