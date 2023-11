Alla Domus il Cagliari gioca il miglior primo tempo della stagione, mette sotto il Monza che arrivava in Sardegna con 17 punti e un organico ambizioso, poi cala nella ripresa. La squadra di Ranieri va in vantaggio con Dossena, un’altra prova sontuosa, poi trema nel secondo tempo dopo il pari di Maric, complice la solita disattenzione in difesa. Lapadula ha ritrovato la Domus, accolto da un’ovazione al suo ingresso in campo.