Cagliari, un grande pari a San Siro 

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (31' s t Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (19' st Frattesi), Dimarco (31' Carlos Augusto); Sanchez (31' st Arnautovic), Thuram. In panchina Audero, Di Gennaro, de Vrij, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Assllani. All. Inzaghi

Cagliari ( 3-4-3 ): Scuffet; Hatzidiakos (43' st Wieteska), Mina, Obert; Di Pardo (32' st Zappa), Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto (29' pt Prati), Shomurodov (32' st Lapadula), Luvumbo (32' st Viola). In panchina Radunovic, Aresti, Dossena, Azzi, Gaetano, Kingstone. All. Ranieri

Arbitro : Fourneau di Roma

Reti : nel pt 12' Thuram; nel st 20' Shomurodov, 29' Calhanoglu (rigore), 37' Viola

Note : ammoniti Prati, Mina, Spettatori 72.559 (1425 tifosi del Cagliari). Angoli 7-0 per . Recupero 1' e 6'

Milano . Impresa. E forse, a casa della capolista, il pari sta anche stretto. Ranieri incarta la sfida e conquista un punto clamoroso a San Siro, la salvezza ora è lì. Due a due, quante emozioni, Cagliari a testa altissima praticamente per tutto il match. Viola, nel finale, regala un gol emozionante.

Ranieri non dispone di Oristanio, tonsillite. Schiera il Cagliari 2, con Obert e Hatzidiakos vicino a Mina, in linea anche Di Pardo e Augello, in mezzo da destra a sinistra Luvumbo, Sulemana, Makoumbou e Jankto, è Shomurodov il riferimento in attacco. Inzaghi sceglie Sanchez per sostituire Lautaro Martinez, gli altri sono più o meno le star del campionato, c’è Bisseck a destra.

Barella al 5’ scalda le mani a Scuffet, destro al volo da fuori dopo il corner di Di Marco. L’Inter, sospinta da un tifo assordante, cerca la riconquista della palla con maniacale applicazione. Luvumbo (11’) fa tremare San Siro nella prima azione seria del Cagliari: parte a destra, si accentra e cerca il sinistro a rientrare, palla di poco al lato. San Siro trema subito dopo, ma è il gol dell’Inter: difesa rossoblù in pausa cena, a destra l’assist rasoterra di Sanchez per Thuram che a porta vuota appoggia in rete.

Ma il Cagliari c’è, ci pensa ancora Luvumbo che scappa a destra al 16’, entra in area ma il suo tiro è debole. Tanta Inter, ma il Cagliari non sbanda. Ancora Luvumbo, questa volta di destro: slalom in area e palla che sfiora la traversa (23’). In contropiede (26’), il Cagliari si divora il pari: Shomurodov si libera in area, è solo e appoggia di piatto su Sommer. Al 28’ il gol Barella - pazzesco, un pallonetto di testa in corsa - è annullato ma lo stadio stava venendo giù.

Fuori Jankto (29’), c’è Prati, Ranieri vuole un maggiore controllo su Barella. Fourneau grazia Bastoni per un fallaccio su Di Pardo, il difensore azzurro ha problemi sulla fascia di competenza. E al 39’ è ancora Cagliari, una punizione (procurata da Luvumbo) battuta in area nerazzurra, consente a Di Pardo un cross rasoterra, palla sui piedi di Shomorudov e tiro smorzato dalla difesa di Inzaghi. L’Inter risponde con Di Marco, è solo in area, il suo piattone è preda di Scuffet, bravissimo. Nei secondi finali del primo tempo, tanto Cagliari: davanti a Sommer arrivano due palloni insidiosi, il Cagliari c’è e chi l’avrebbe detto.

La ripresa

Scuffet al 3’ devia in corner, sopra la traversa, un sinistro assassino di Di Marco. L’Inter ha fretta di chiuderla e parte in spinta. Un lungo possesso palla nerazzurro è interrotto da un tentativo da fuori di Obert, su servizio di Luvumbo, palla nelle mani di Sommer. Al 16’ una paratona di Scuffet su Calhanoglu, dopo un fallo di Mina su Sanchez. Inzaghi sceglie Frattesi, fuori Mkhitarian. E poi Cagliari, la terza rete di Shomurodov in stagione: 19’, lancio di Obert, sponda di Luvumbo di tacco e Shomu che la piazza, un gol meritato.

La risposta di rabbia è di Barella, che si inventa a sinistra un passaggio smarcante per Di Marco, il cross trova Sanchez che fallisce di un soffio.

La partita si apre, l’Inter sbuffa, spinge, costruisce ma non incide. Al 27’ il fallo di mano di Mina in area - evidente, non voluto - porta i nerazzurri sul dischetto. Mina si becca il giallo, Calhanoglu è infallibile, ma Scuffet aveva scelto la parte giusta. San Siro è un pandemonio, perà il Cagliari si fa rispettare. Inzaghi ne cambia tre al 30’: Arnautovic, Dumfries e Carlos Augusto per Sanchez, Darmian e Di Marco. Risponde Ranieri: Lapadula, Viola e Zappa per Luvumbo, Shomurodov e Di Pardo, bravissimi. E Ranieri la indovina ancora: 38’, Viola raccoglie un pallone vagante in area e alla prima palla buona batte Sommer, è tutto vero.

Al 40’ San Siro trema, il contropiede di Lapadula innesca Viola che da venti metri sfiora il palo. Ranieri sceglie Wieteska per Hatzidiakos, che esce in barella a 3’ dalla fine. Al 49’ poi la grande occasione: Viola da un metro colpisce di testa e palla nelle mani di Sommer. Incredibile ma vero.

